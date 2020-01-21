欧盟峰会或涉华为 默克尔指会后在决定华为取舍

默克尔所属的保守派阵营对于是否支持执政伙伴德国社会民主党的一项提议存在分歧。基民盟多位官员表态支持采用华为，但社民党持反对立场，社民党的提议若获得批准，将实际上把华为排除在5G网络部署之外。默克尔主张等下一届欧盟峰会后再做出决定，分析认为，欧盟峰会将对华为问题协调立场。

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据路透社报道，德总理默克尔寻求3月欧盟峰会后再决定对华为的立场。据参与议题讨论的消息人士称，德国总理默克尔已要求其保守派阵营的议员，等到3月欧盟峰会结束后再决定是否让中国华为参与德国5G网络部署。

据消息人士周一称，默克尔认为，欧盟内部在这一问题的协调是重要的，她一直未能弥合她所属基督教民主党(CDU)和基督教社会联盟(CSU)阵营在这一问题上的分歧。默克尔所属的保守派阵营对于是否支持执政伙伴德国社会民主党的一项提议存在分歧。社民党的提议若获得批准，将实际上把华为排除在5G网络部署之外。

默克尔倾向于对5G网络提出严格的安全要求，但反对将个别公司排除在外。对这项技术的讨论，料将列入3月欧盟布鲁塞尔峰会的议程。默克尔还计划当欧盟今年下半年轮值欧盟主席国时举行一场欧盟-中国峰会。

路透社说，德国电信运营商全部都是华为客户，他们已示警称如果禁用华为，可能令5G网络的推出延宕多年并增加数以十亿美元计成本。