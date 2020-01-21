武汉疫情：传播谣言 警方查处8人

自武汉开始的新型冠状病毒又名武汉肺炎开始蔓延后，就有中国微信公众号说，最早向社会公开疫情的不是医疗部门，而是普通民众，且最初武汉当局还以传谣的理由，查处了8名“违法人员”。

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据中央社报道，中国大陆微信公众号“行走中的生命”撰文表示，1月1日，武汉警方公开宣布说：“经调查核实，已传唤8名违法人员，并依法进行了处理”。警方还特別提醒，“在网上发布的信息、言论应守法，对谣言扰乱社会秩序的违法行为，警方将依法查处，绝不姑息”。

而当时，据传病源发生地的武汉华南海鲜市场，已经因不明原因肺炎休市整顿。

文章认为，从查处传谣人到公布疫情的20天时间，正是警方处理传谣者的时间，耽误了疫情的通报。

文章质疑：如果警方没有认真调查就对当事人依法处理，那么警方的处理就是违法；如果警方的调查核实来自权威部门，那么权威部门就要承担渎职责任。

文章还批评，时至今日，当局都没有形成听取民意的氛围，且经常将民众的不同声音、或与有关部门不一致的声音，当作谣言处理。

文章最后反问，本来应该承担向社会第一时间通报疫情的职能部门，没有承担起应负的责任。而社会民众的自发传播，又被当成谣言传播被“依法处理”，“难以想像，面对官方和民间两个渠道都被封闭的社会环境下，这样的疫情怎么能做到真正防控”。怎么能做到真正防控”。