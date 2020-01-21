武汉疫情威胁全球爆升 世卫与武汉才紧急组架构

中国官方机构今天报告第四例武汉肺炎感染死亡病例，与此同时，中国各地以及世界其他地方相继报告新增感染病例。是否全球危险，世界卫生组织尚且没有决定，世卫组织此前显示谨慎。然而中国各地爆炸性出现武汉肺炎感染报告，遍及半个中国。目前中国已经开始春运，数以10亿人次旅行，以及预告近亿中国游客世界各地春节旅游，让疫情防御充满担忧。世界卫生组织计划紧急开会，研讨政策应对。

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据法新社消息，世卫明天将开紧急会议商讨武汉肺炎疫情。

世界卫生组织昨天稍晚表示，旗下紧急委员会本周将召开会议，商讨在中国蔓延并传染到另3个亚洲国家的武汉肺炎新型冠状病毒。世卫组织这个委员会22日将在瑞士日内瓦开会，以决定是否要将这种病毒疫情宣告为国际公共卫生紧急事件。这是唯有在出现最严重流行病时才会采取的罕见作法。

世卫作此决定的同时，中国政府一名专家钟南山昨天指出，至今造成多名病患亡故的新型冠状病毒会在人与人之间传染，令外界更加担心，疫情会趋于严重，因为农历春节前后的春运大批人潮已出现。

世卫并指出，动物似乎是这种病毒「最有可能的主要传染源」，而「人与人近距离接触时，也会出现有限度传染」。

据路透社说，中国官方报告，武汉成立新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部，升级防控措施。中国武汉市周一成立新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部，统一领导、指挥全市疫情防控工作，要求采取更严格的举措，内防扩散、外防输出，防止疫情扩散蔓延。

据中国央视新闻客户端援引指挥部工作会议内容称，要求全力做好患者救治工作，按照国家、省、市联合制定的诊疗方案开展规范、精准救治，对重症患者“一人一方案”“一人一团队”，确保轻症患者尽快治愈出院；强化医务人员防护，严格控制医院感染。

会议并要求，及时公开透明向社会通报疫情态势和防控工作进展，统一发布权威信息，普及防控知识，最大限度消除社会恐慌；并启动战时值班备勤机制，加强春节期间在岗值守，落实带班值班制度，畅通信息报送渠道。

报道引述新华社周一称，国家卫健委高级别专家组组长、中国工程院院士、国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任钟南山表示，目前新型冠状病毒疫情非常肯定地证实出现了人传人现象。