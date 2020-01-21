武汉肺炎危情 港媒猜测习近平云南春节前访贫是否拐道入湖北问苦

中国国家主席习近平结束访问缅甸后回国连续在云南省访贫问苦。香港媒体观察习近平春节前走访民众消息在中国媒体报道时引人注目，远远超过引发全国甚至国际关注的武汉肺炎疫情。习近平是否前往湖北武汉问寒问暖，也引发聚焦。

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据苹果日报今天报道说，不顾疫情大爆发，习总忙于做贺年秀。

据苹果日报引述中国官方新华社消息，习近平到云南和顺古镇视察。武汉肺炎大爆发，已出现数百个确诊病例，而且更漫延全国，国家主席习近平至今未有到医院巡视，反而是继续如往年农历新年前，到贫困地区探望民众。官方新华社报道指，习总连日都在云南省，看望、慰问各族群众，送上新春祝福。

据官方报道指，习近平前日起，在云南省委书记陈豪、省长阮成发陪同下，来到腾冲、昆明等地的农村、古镇、生态湿地、年货市场考察调研，并向各族民众送上关怀。其中一站是位于保山市所辖腾冲市清水乡三家村，这村之前被当局列为贫困村，2017年全村已实现脱贫。习总到当地了解村内发展的乡村旅游、种养殖业、劳务输出，完善基础设施、改善人居环境等问题，并且到当地民众家中参观。

该报道称，习总同时考察和顺古镇，了解丝绸古道交往、历史文化传承和生态环境保护情况，同时亦到滇池星海半岛生态湿地，察看滇池保护治理情况。

然而，在习总巡视期间，云南省出现一个武汉肺炎的疑似病例，目前仍未确定是否确诊感染。苹果日报说，在内地的新闻网站，习总贺年骚的消息，亦远高于最新疫情发展。

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