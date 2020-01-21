武汉肺炎疫情突升 再曝2死病例 台湾沦陷

中国国家卫生健康委员会今晚发布，至20日午夜12时止，中国国内的武汉肺炎确诊病例已达291例，其中死者增至6人；另有疑似病例54例。其中，20日全天新增确诊病例77例，新增疑似病例27例。台湾当局报告确诊一例武汉肺炎病例，一名自大陆返乡台商确诊染病。中国官方媒体开始连续性报告疫情动态。

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据中央社今天报道说，中国官方报告武汉肺炎确诊增至291例 6人死亡。

据中国央视新闻说，20日新增的77名确诊病例中，疫情发源地的湖北省即占72例，北京市有3例，上海市2例。至于同一天新增的疑似病例中，浙江省达10例，上海市7例，广东省4例，四川省、云南省、安徽省、海南省、贵州省、宁夏回族自治区各1例。

该报道指，而累计确诊的291个病例中，湖北省多达270例，广东省14例，北京市5例，上海市2例。

同时，中国各地累计追踪到的密切接触者达1739人。其中817人已解除医学观察，还有922人仍在接受医学观察。

据香港专家评估，中国武汉肺炎疫情感染人数应当超过1300人。