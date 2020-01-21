武汉肺炎病毒依然神秘

中国政府与世界卫生组织(WHO)表示，新型冠状病毒导致武汉爆发肺炎疫情，目前已扩散到中国的其他城市。路透社说，目前人们对这种新型病毒了解甚少，包括病毒源头，但医疗卫生当局已经证实病毒疫情有人传人现象。

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据路透社今天报道称，中国新型冠状病毒肺炎疫情扩散，对病毒本身仍所知甚少。

中国政府与世界卫生组织(WHO)表示，新型冠状病毒导致武汉爆发肺炎疫情，目前已扩散到中国的其他城市。一些专家指出，该病毒可能不及其他类型冠状病毒那么致命，例如严重急性呼吸道症候群(SARS)。2002/03年最先在中国爆发的SARS疫情导致全球近800人丧生。但目前人们对这种新型病毒了解甚少，包括病毒源头，但医疗卫生当局已经证实病毒疫情有人传人现象。

路透社说，截至1月21日，中国和其他国家已发现200多例新型冠状病毒感染确诊病例，症状包括发烧、咳嗽和呼吸困难。目前武汉累计报告病例为198例，死亡六例。

中国国家和各地卫健委通报，武汉以外地区发现21例病例，其中北京五例，上海两例。

韩国1月20日通报出现首例新型冠状病毒确诊病例，患者为来自武汉的中国游客 。

泰国通报两例确诊病例，两名患者都是来自武汉的游客。日本通报一例确诊病例，患者为到过武汉的日本公民。

路透社说，对病毒本身所知甚少。

中国卫生部门仍在试图确定病毒来源，最初的疫情发源地是武汉一海鲜市场。中国已确认新型冠状病毒肺炎有人传人现象，已有15名医务人员出现感染。WHO表示，疫情爆发的主要来源，似乎以动物的可能性最高。

该报道说，目前还没有针对这种新病毒的疫苗。

在1月底的春节假期来临前，中国当局已加强防控与消毒举措；春节期间会有许多中国人在国内与国外旅行。美国与包括日本、泰国、新加坡与韩国在内的许多亚洲国家机场，也都加强对来自武汉旅客的筛查。新加坡1月21日宣布将把罹患肺炎、而且在症状出现前14天内去过武汉的患者进行隔离。

路透社报道说，WHO对全世界医院发送了有关防控感染的指令，同时召集专家在1月22日举行紧急会议，评估中国爆发的这次疫情是否构成国际卫生紧急状况。

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