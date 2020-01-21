武汉肺炎肆虐 网络热传怀念讲真话军医蒋彦永文章

春节将近，武汉肺炎持续蔓延，中国民众担忧当局是否又隐瞒疫情，网络近日热传一篇专访蒋彦永的文章，怀念这位当年在非典SARS肆虐期间对外揭露真实疫情、坚持讲真话的军医。当年面对当局隐瞒疫情，2003年4月4日晚上，蒋彦永将自己知道的情况写了下来，分别给央视四台和凤凰卫视发了电子邮件，最后一句话是：“我提供的材料全属实，我负一切的责任。但几天过去，蒋彦永却没有等到任何回应。蒋彦永说“50年来，经过历次政治运动，我深深体会到，讲假话、讲空话是最容易的，但我要做到绝不讲假话。”蒋彦永去年曾致信中共总书记习近平，要求将“六四事件”正名为爱国运动，其后传出“被住院”遭到严加看管，迄今未再露面。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道说，武汉肺炎蔓延，中国网友怀念SARS期间坚持讲真话的军医蒋彦永。

该消息说，中国网络近日热传一篇专访蒋彦永的文章，怀念这位当年在SARS肆虐期间对外揭露真实疫情、坚持讲真话的军医。湖北武汉去年底起爆发新型冠状病毒肺炎后，邻近国家地区相继传出疑似或确诊病例，但中国在1月20日以前却完全没有武汉以外的疫情通报，遭大陆网友讥称新型肺炎“只出国不出省，是个爱国病毒”，质疑当局又再隐瞒疫情。

近日，大陆网络开始热传一篇南方人物周刊2013年专访军医蒋彦永的报导，回忆2003年他揭发严重急性呼吸道症候群（SARS）的经过；当年中国一度隐瞒疫情，为此付出惨痛代价。

据报道说，2003年4月3日，时任中国卫生部长张文康在中国国务院新闻办公室举行的中外记者会宣称：“北京市只有12例非典（SARS），死亡3例，中国的非典已得到有效控制。”张文康还说：“欢迎大家到中国来旅游，洽谈生意，我保证大家的安全，戴不戴口罩都是安全的。”

据该报道说，蒋彦永觉得张文康提供的数字和真实情况差太远，经他了解，光是302医院已经收了40名病人，死亡2名；309医院收了60名，死亡7名。4月4日，他服务的301医院院长在交班会上宣布，301医院已经有过46例确诊和疑似的SARS病人。蒋彦永认为已到了时不我待的关口，因为4月中旬，会有大量中外游客来北京旅游，非常有可能染上SARS，并可能传播到全国及世界各地。“那样对我国和世界人民将造成极为恶劣的后果。我有责任将知道的情况告诉世人。”2003年4月4日晚上，蒋彦永将自己知道的情况写了下来，分别给央视四台和凤凰卫视发了电子邮件，最后一句话是：“我提供的材料全属实，我负一切的责任。”

中央社说，但几天过去，蒋彦永却没有等到任何回应。

直到美国华尔街日报与时代杂志获悉消息，主动找到蒋彦永，让他透过访问才将中国境内的真实疫情公诸于世。

由于蒋彦永的揭露，中国政府最终公开SARS防治工作的情况；世界卫生组织（WHO）专家赴中国调查疫情时，病例数字与蒋彦永掌握的基本相似。

2003年4月17日，中共中央召开政治局常委会，时任总书记胡锦涛在会上强调，任何人不得隐瞒、谎报疫情。4月20日，张文康与北京市长孟学农因此遭到免职。

据中央社说，蒋彦永在专访中说，作为一个医生，保护病人的健康和生命是第一位的，对危害病人的各种行为都应该加以反对。对医生来说，实事求是是最基本的要求，因此要“坚持讲真话”。

他说：“50年来，经过历次政治运动，我深深体会到，讲假话、讲空话是最容易的，但我要做到绝不讲假话。”

据该报道说，这篇专访文近日在大陆网络社群引发热传，却频频遭到网管以“违反相关法律和法规”为由删除。

高龄已88岁的蒋彦永，曾在1989年抢救天安门事件伤者，因为拒绝赞同镇压，被迫在1993年退休，退休时为少将军衔。

蒋彦永去年曾致信中共总书记习近平，要求将“六四事件”正名为爱国运动，其后传出“被住院”遭到严加看管，迄今未再露面。