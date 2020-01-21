武汉肺炎 澳大利亚及菲律宾告沦陷

法新社消息， 澳大利亚广播公司（ABC）今天报道，一名男子从中国武汉返回澳大利亚后出现类似严重急性呼吸道症候群（SARS）症状，目前正在进行居家隔离，是澳大利亚第一起武汉不明肺炎疑似病例。另有消息报告，菲律宾也报告出现疑似武汉肺炎感染病例。

广告 继续浏览后续

据法新社消息，武汉不明肺炎澳大利亚筛检首起疑似病例。澳洲广播公司（ABC）今天报告说，一名男子从中国武汉返回澳洲后出现类似严重急性呼吸道症候群（SARS）症状，目前正在进行居家隔离，是澳洲第一起武汉不明肺炎疑似病例。

这名男子不久前才从中国武汉返回澳洲，并自悉尼入境。

澳大利亚的这名男子目前在他澳大利亚东北城市布里斯本（Brisbane）的家中疗养呼吸道疾病，正慢慢复原，卫生当局仍在等待检验结果，厘清他是否感染武汉肺炎。

路透社今天报道指，澳大利亚将对来自武汉的航班旅客进行筛检，并称新型冠状病毒疫情恐难避免。

澳大利亚首席医疗官员周二说，该国将开始对来自中国武汉的旅客进行筛查，以阻止新型冠状病毒感染扩散。不过当局警告称，恐怕很难避免疫情爆发。

中国当局已确认逾200个感染病例，武汉市卫健委周二凌晨发布新增1例死亡病例，共有15名医务人员感染。

新型冠状病毒可以人传人，泰国、日本、韩国已有病例通报，引发各界忧心疫情可能通过国际航空旅行扩散。

澳大利亚政府首席医疗官员Brendan Murphy说，生物安全官员从周二开始对从武汉至悉尼航班的旅客进行筛检。这条航线每周有三个航班。

当局将发给旅客一份讯息手册，并要求旅客若发烧或怀疑感染应主动告知。但Murphy表示，这些措施只能提供有限的防护，但“无法彻底避免疾病传入国内。潜伏期可能为一周，”Murphy在堪培拉对记者表示，“要识别出高危人群，并确保高危人群了解情况并知道如何就医。”

路透社说，中国是澳大利亚最大的国际游客来源国，去年到澳洲旅游的中国游客超过100万人。中国春节假期本周将开始，将有数以亿计的中国人在国内外旅行。尽管风险很高，但Murphy称澳洲不会像SARS(非典，严重急性呼吸道症候群)爆发期间那样检测旅客的体温。