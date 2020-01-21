武汉肺炎 超级传播者出现了?

世界卫生组织（WHO）指出，目前证据显示武汉爆发的新型冠状病毒肺炎会“有限度人传人”，尚无证据能够“持续人传人”。香港大学公共卫生学院副教授朱华晨表示，有医护人员染病可视为俗称“毒王”的“超级传播者”已经出现，若出现家庭聚集性病例、医院内感染，或者是社区性暴发，就要高度怀疑是人传人的可能性。

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据自由时报今天报道说，武汉肺炎医护染病，港专家指“超级传播者”或已出现。

世界卫生组织（WHO）指出，目前证据显示武汉爆发的新型冠状病毒肺炎会“有限度人传人”，尚无证据能够“持续人传人”。

报道引述《新京报》消息，世卫组织发言人贾撒列维克（Tarik Jasarevic）表示，根据收到的最新信讯及分析显示，现在有证据表明存在“有限度人传人”的情况，这与其他呼吸系统疾病，尤其是其他冠状病毒的爆发经验一致，但目前尚无明确的证据表明“持续人传人”，这也是世卫正在密切监测的问题之一。

据武汉市卫健委公告显示，截至1月19日24时，武汉市累计新型冠状病毒感染的肺炎病例198例，已治愈出院25例，死亡4例。共有15名医务人员确诊为新型冠状病毒感染的肺炎病例，另有1名为疑似病例。16例患者中，1例病情严重，其余病情稳定，均已隔离治疗。

该报道引述朱华晨指出，根据目前公布的讯息，可以确定武汉新型冠状病毒可以人传人，接下来还要看能不能“持续传播”，也就是要观察二代感染者是否会再感染其他人，另外也要看医护人员从同一病人感染的，还是医护之间感染。

朱华晨强调，有医务人员感染是明确的人传人证据，可视为“超级传播者”很可能已经出现，若1个人直接感染了10人以上，这个人可以被定义为俗称是“毒王”的“超级传播者”，但现在还不能完全排除医护间互传。

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