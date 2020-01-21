港专家警告武汉疫情入第三波家庭与医院传染

香港著名传染病学家袁国勇今天21日表示，中国武汉肺炎已进入第三波个案，即在家庭和医院散播。中国微信传发疫情超级传染者文章，指非典时将感染10人的非典病人，称之为超级传染者。武汉肺炎疫情报告的最先14人受感染，均为一人传染，而且受感染者多为医院医生护士。消息指此态势证实武汉肺炎人传染人，但传染威力至此一般持谨慎保留。专家指武汉华南海鲜城发生，是第一波传染。病毒的第二波爆发，是由海鲜城传播至附近居民；第三波爆发是在一些家庭和医院传播。

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据中央社今天报道说，武汉肺炎爆家庭感染，香港专家警告：已进入第三波散播。

香港著名传染病学家袁国勇今天表示，中国大陆武汉肺炎已进入第三波个案，即在家庭和医院散播；当务之急是在“未完全”进入第三波时采取预防措施，阻止疫情散播。

该报道说，香港大学李嘉诚医学院微生物学系传染病学讲座教授袁国勇、卫生署卫生防护中心总监黄加庆和医院管理局质素及安全总监钟健礼下午会晤记者，回答武汉肺炎问题。

该报道说，2003年曾协助港府防治严重急性呼吸道症候群的袁国勇说，武汉新型冠状病毒首先经由动物传入人类体内，引起散发性病例，这首先在武汉华南海鲜城发生，是第一波传染。病毒的第二波爆发，是由海鲜城传播至附近居民；第三波爆发是在一些家庭和医院传播。

据他说，如果病毒在社区爆发，大量没有去过武汉的人感染病毒，情况就相当严重，会出现当年SARS的情况，这是当前首要阻止的事。袁国勇说，希望在武汉新型冠状病毒未完全进入第三波之际采取预防措施，阻止疫情散播。

据袁国勇说，香港当局对武汉肺炎采取的预防措施，已较其他地方严厉，因为香港有过SARS的惨痛教训；当局已把防疫情况提升至中等的严重级别，这种级别的防疫高于其他地方，但也引起一些市民批评，认为过于严厉。但他说，2003年香港爆发SARS，导致约300人死亡，汲取这次教训，香港当局因此采取较为严厉的预防措施。

中央社指袁国勇早前曾前往武汉视察当地疫情，他说，不觉得当地或中国大陆方面有意隐瞒疫情。他说，有人质疑武汉突然大量新增新型冠状病毒确诊病例，因此质疑大陆方面隐瞒疫情，但这是因为陆方有了快速测试剂，让原先感染的人很快得知结果。

袁国勇并说，武汉已成疫区，市民不该前往。

该报道说，另外，钟健礼说，目前香港已有117起涉及武汉的病例，但所有病人对测试剂都呈现阴性反应，即他们没有感染武汉新型冠状病毒。

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