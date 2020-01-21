澳门围堵武汉肺炎　防疫员登机量体温“没发烧才准下飞机”

截至21日武汉肺炎累计309确诊病例，尚有922人正在接受医学观察。各地严阵以待，目前从武汉飞往澳门的航班，在落地后均会有工作人员，给每位乘客测量体温。澳门卫生局工作人员表示，“如果有发热症状，我们会把他送到医院，做一些检查。”

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一段“在飞机上给乘客量体温”的影片近日在网路流传，程姓拍摄者表示，她于12日乘坐CA119航班从武汉飞往澳门，落地后有人员给乘客测体温，测完体温后乘客才能下飞机。

对此，澳门卫生局工作人员向《新京报》证实称，这个措施是有的，所有武汉到澳门的航班到了以后，会有工作人员给乘客检测体温并谘询资讯，“如果有发热症状，我们会把他送到医院，做一些检查，如果确认是武汉那边来的，他同行的人也是要去做一个观察，我们口岸有措施，另外医院也有做一些措施。”

影片在微博引起热议，网友纷纷点赞，“就应该这样 不仅仅应该在澳门 建议全国所有城市都这样！”、“是应该采取适当地措施”、“小心一点没有错”、“很好的做法，值得全国推广”。

联合网报道，自首例新型冠状病毒肺炎发现至今，大陆多个城市陆续发现确诊病例，截至1月21日，广东省累计14宗、深圳8宗、珠海3宗，北京5例、上海1例，武汉市健委21日凌晨4点公告指出，目前该市累计已达198例，大陆全境累计报告218例。

习近平于20日作出重要指示，湖北武汉市等地近期陆续发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情，必须引起高度重视，全力做好防控工作，“目前正值春节期间，人员大范围密集流动，做好疫情防控工作十分紧要。”

习近平呼吁各部门要把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位，同时制定周密方案，组织各方力量展开防控，採取切实有效措施，坚决遏制疫情蔓延势头，“要全力救治患者，尽快查明病毒感染和传播原因，加强病例监测，规范处置流程。”

此外他强调，要及时发布疫情讯息，深化国际合作，并加强舆论引导、有关政策措施宣传解读工作，确保人民群众度过一个安定祥和的新春佳节。

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