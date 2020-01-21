竹鼠或是武汉肺炎疫情始作俑者

武汉肺炎在中国以及亚洲其它国家扩散，中国国家卫健委高级别专家组组长钟南山昨天接受央视新闻采访时说（20日），基本上还不清楚的新型冠状病毒源头是来自什么动物，只是从各方面的流行病学调查的话，是来自野生动物，而可能性比较大就有竹鼠、獾这一类。

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据联合早报今天报道，港媒指钟南山提及的竹鼠被大规模养殖食用。

据香港经济日报报道，钟南山提及的竹鼠体型庞大肉多，营养价值丰富，有较高的经济价值和药用价值，近年在中国大陆已被大规模人工养殖。该媒体引述了《本草纲目》对竹鼠的描述：竹鼠肉甘、平、无毒，有补中益气，解毒的功效。

香港经济日报举例，油管主播（YouTuber）“华农兄弟”专门人工饲养竹鼠，拍摄饲养和烹饪竹鼠的影片，在油管上获得非常高的点阅率。

广西恭城竹鼠养殖户叶发祯，每日也通过手机直播一到三个多小时，直播内容包括介绍竹鼠的养殖技术、竹鼠烹饪等，累积点击量上亿次，坦言去年通过直播平台销售了10000多只竹鼠，曾说过“我自己养殖的竹鼠根本不够卖!”

该报道说，钟南山在接受央视访问时说，新型冠状病毒肯定有人传人的现象。