第一篇指控官员隐瞒武汉肺炎疫情的揭文微信疯传

中国微信传播指责武汉地方官员隐瞒疫情，导致耽误黄金时间应对肺炎传染的批评文章，该质疑还提到，武汉肺炎的讯息到2019年12月30日才从网络传出，直至今天却没有一则重要消息，是由疫情起源地的武汉官方主动所发布，不是“媒体问出来的”，就是“外地的专家披露出来的”。而一些网络写手，更吹嘘武汉对病毒研究的实力数一数二。没有消息表明中国官方问责会波及那一层极，早前非典时，中国卫生部长与北京市长遭胡锦涛革职。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道说，武汉肺炎扩散，陆民严厉质疑当地官方曾企图隐瞒。中国网友指出，武汉肺炎首例早在12月8日出现，但疫情发源地华南海鲜市场直到12月31日“仍然有很多人去买海鲜”。

武汉肺炎在中国迅速扩散，不少中国民众重燃对SARS的记忆，更有人质疑武汉肺炎首名病例去年12月8日出现，但直到今年1月19日，武汉才派副市长说明疫情，只“等著外地的专家发布资讯”。

这项质疑还提到，武汉肺炎的讯息到2019年12月30日才从网络传出，直至今天却没有一则重要消息，是由疫情起源地的武汉官方主动所发布，不是“媒体问出来的”，就是“外地的专家披露出来的”。而一些网络写手，更吹嘘武汉对病毒研究的实力数一数二。

中央社说，今天上午，一篇题为“我们已知的武汉肺炎的重要消息，都不是武汉官方首发的”的文章，在中国微信群里被许多网友转发，引起不少回响，并让武汉官方感受到极大压力。

该报道说，出身武汉新闻圈的文章原作者提到，武汉肺炎的消息，最早是2019年12月30日在网络上被披露，内容是武汉市卫健委并未向社会发布的“关于报送不明原因肺炎救治情况的紧急通知”。据原作者说，他在12月31日上午看到这份内部通知后，即转到自己的家族群里，理由是“这类涉及疫情的文件，不敢有人PS（P图）胡来”。随后，中国媒体第一财经就从武汉官方获得证实，这份文件是真的。他表示，武汉肺炎首例早在12月8日出现，但疫情发源地华南海鲜市场直到12月31日，还能让武汉的长江日报记者前往采访，且指“市场秩序井然，仍然有很多人去买海鲜”。第二天今年元旦，武汉官方才关闭了市场，不知采访的2名长江日报记者，身体是否健康？

据原作者直指，华南海鲜市场距汉口火车站的直线距离只有约1000公尺。因此，病毒传播路径与速度如何“不敢想像”。他说，进入今年，武汉官方才被动发布消息，当地疾控中心主任、收治病患的医院院长纷纷亮相，口径高度一致强调“可防可控”。

报道引述原作者提到，官方发布消息后，有人便网络上不断吹嘘“武汉有最牛的P4病毒实验室”、“武汉在病毒研究方面的实力，在全国都是数一数二的”等语，那种骄傲自豪的口吻至今难忘。但现在回头看这些言论，“真的是让人哭笑不得”。他指出，“官方信誓旦旦可防可控，民间无知自大”，结果就是北京、浙江、香港及国外陆续发现病例，而且都是从武汉流入，可见“绝对不是可防可控”。而证实武汉肺炎能“人传人”，以及武汉10多名医护人员被感染的，还是外地专家。

该报道称，原作者说，武汉市和湖北省前阵子都在忙着开“两个重要的会”（意指“两会”，人大、政协会议），有些武汉官员的想法，恐怕是觉得“会议期间要稳定，不要制造混乱”。这种想法，从他2002年大学毕业进入武汉的新闻单位就有了。他直指，这些年他们“也一直是这么想的，也是这么干的：两会期间不允许报导负面的新闻，要给两会营造和谐的氛围”。如今，“如他们所愿，他们舒舒服服开完了会，疫情也一步步扩散开了去”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅