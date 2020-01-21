针对武汉肺炎，美国研发新疫苗

美国国家卫生研究院（NIH）属下的过敏与传染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）正针对中国武汉市爆发的肺炎开始研发新疫苗。美国有线电视新闻网（CNN）引述研究院主任佛奇（Anthony Fauci）表示，可能几个月后展开第一阶段临床试验，一年后才能取得疫苗。

广告 继续浏览后续

CNN报道说，武汉肺炎疫情是自去年12月底开始传出，这种病毒源自动物身上，已知可以人传人。多数病患去过武汉华南海鲜市场，有些没去过。新型病毒属于冠状病毒，与2003年在亚洲爆发、造成超过700人丧命的严重急性呼吸道症候群（SARS）病毒属于同一家族；自2012年以来夺走超过800人性命的中东呼吸症候群（MERS）病毒也是冠状病毒。

美国休士顿贝勒大学医学院（Baylor College of Medicine）疫苗科学家霍特兹（Peter Hotez）对CNN说，分处德州、纽约及中国的一组科学家也正研发疫苗。

霍特兹表示：我们学到的教训是冠状病毒传染很严重，是最新、最主要的全球健康威胁之一。他说，比起人类免疫缺乏病毒（HIV）或流行性感冒等其他病毒，研发冠状病毒疫苗比较没那么多困难，每种病毒都会设下自己的关卡，但冠状病毒会是相对较明确易懂的疫苗标靶。

霍特兹认为，科学家能针对不到一个月前才发现的病毒展开研发疫苗的工作，是很了不起的事。他归功于迅速测定、公布病毒基因组序列的中国研究员。

过敏与传染病研究院主任佛奇强调，关于2019新型冠状病毒（2019-nCoV）还有很多问题，情况还在演变，很难预测最后会变成怎样，我们必须非常严肃看待。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅