世卫：中国采取的措施将“减少”武汉肺炎病毒扩散风险

法新社消息，世界卫生组织周三表示，中国采取的措施将“减少”武汉爆发的新型冠状病毒扩散的风险。世卫并延迟就“武汉肺炎是否属于国际公共卫生紧急事件”作出决定。

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各界关注的世界卫生组织日内瓦会议周四将进行第二天的会议，专家继续评估，近期在中国及周边国家发生的新型冠状病毒疫情是否构成“国际关注的突发公共卫生事件”，并就如何控制疫情传播提出建议。

此前，世卫表示，中国采取的措施将“减少”武汉爆发的新型冠状病毒扩散的风险。

来自多个国家的16名专家组成突发事件委员会周三起在日内瓦举行会议。成员包括中国国家卫健委体制改革司司长梁万年。会议将决定新型冠状病毒会否界定为“世界健康危机”，需要国际社会协作应对。这个委员会曾就非洲发现的埃博拉病毒及美洲爆发的寨卡病毒发出警告，宣告为国际公共卫生紧急状况。世卫网页此前表示，新型冠状病毒可以人传人，会增加传播风险。

根据世卫组织《国际卫生条例》，“国际关注的公共卫生紧急事件”是指“通过疾病的国际传播构成对其它国家的公共卫生风险并可能需要采取协调一致的国际应对措施的不同寻常的事件。”

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