医院拒收 海鲜市场患者为打吊瓶每天上街扩散病毒

武汉海鲜市场是武汉肺炎的发源地。那里很多人被传染，但据一名在武汉工作的护士透露，很多医院都不收海鲜市场的患者住院。有些患者每天去医院打吊瓶，来回在街上行走，扩散病毒。

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据中国三联生活周刊微信今天1月22日刊出在武汉的实地采访，武汉肺炎的发源地海鲜市场有位名叫黄昌的老板。这位老板透露，他店铺旁边卖鱼虾的老板娘12月中旬就感染肺炎。之后对面档口卖干果的夫妻也出现问题。他住的楼里有很多人感染。

他与妻子先后中招，但他们都没有被隔离。他做护士的女儿有很多同学在医院工作。据他女儿介绍，武汉好多医院都不收治海鲜市场的感染者。黄老板表示，因为他没有向医院说实话，仅说了居住地点，才得以住院。而他的妻子则需要去医院打吊瓶，9天一个疗程，每天在街上行走。如此传染的病人在街上行走很可能扩散病毒。

据黄老板介绍，在1月1日海鲜市场被关闭之前，整个华为海鲜市场都喜气洋洋为春节准备，他所在的西区500多个档口都忙着买卖，附近曲线的餐馆市场很多到这里进货。

黄老板还介绍，武汉海鲜市场里有一家名为“大众畜牧”的摊位，出售的野味多达42种，包括竹鼠，狗狸獾，猪狸獾，果子狸，狐狸，树熊，孔雀，大雁...，均可活杀现宰。

据中国病毒专家钟南山20日表示，他去武汉海鲜市场视察发现，那里有很多出售野生动物的摊位。他说这次新肺炎的病毒很可能来自竹鼠或者獾类野生动物。

一个海鲜市场为什么有那么出售野生动物的档口？相关的法律设计及有没有基于保护大众健康安全考虑？吃野生动物被传染怪病毒，然后将病毒传给全人类，已不是个人“好这一口”的自由，已经威胁到所有人的生命安全。2003年广州的果子狸将萨斯传给人类的教训似乎很快被人遗忘了。

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