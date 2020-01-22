孟晚舟引渡案庭辩：律师坚称美国引渡控罪不成立

加拿大温哥华某法院20日起审理华为集团财务高管孟晚舟引渡案。孟晚舟律师团队在第二天的庭辩过程中，驳斥美国司法当局据以提出引渡要求的指控罪名，认为相关指控在加拿大并不构成违法，要求法庭释放孟晚舟。

广告 继续浏览后续

温哥华法院孟晚舟引渡案审理将持续一周。21日，孟晚舟辩护律师团队在法庭上坚决驳斥相关指控。

美国指控孟晚舟作为华为集团财务高管，没有如实向汇丰银行通报华为集团与子公司Sky.com的关系，而Sky.com 向伊朗提供电讯设备。美国就此认为，这导致汇丰银行在不知情的情况下，提供违反美国对伊朗经济制裁措施的金融服务。纽约一家法院2018年8月发出对孟晚舟的逮捕令。加拿大警方根据与美国的引渡协议，于2018年12月1日逮捕在温哥华机场转机的孟晚舟。

温哥华法院本周一起开始审理引渡案，以确定是否应当接受美国提出的引渡要求。但在此之前，法庭必须首先确定对孟晚舟的相关指控在加拿大法律框架下是否也构成违法。

孟晚舟的律师团队21日坚称没有任何理由向美国引渡他们的当事人。一名律师表示，从法律角度讲，证明确有舞弊行为的主要文件没有被出示，因此应当释放当事人。

另一名律师与法官激烈争辩，强调，倘若加拿大接受引渡要求，就等于是让别的国家来惩罚一项在加拿大并不违法的行为。加拿大不能既选择不制裁某些行为，又接受以这些行为为由的引渡要求。还有一名律师指出，加拿大和一些其他美国盟国此前都拒绝美国对伊朗的金融制裁。他表示，向在伊朗活动的企业提供贷款或金融服务没有什么不好。事实上加拿大政府支持这样的作为。

孟晚舟律师团队此前一天已经强调，美国事实上是在要求加拿大执行美国的制裁措施，是在滥用美加引渡协议。

作为控方的检察官应在周三（22日）向法庭陈述支持向美国引渡孟晚舟的理由。

一周的庭辩之后，倘若法庭认为引渡理由不成立，孟晚舟将很快获得自由；倘若相反，引渡案将进入一个新的阶段，有可能持续很多年。



电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅