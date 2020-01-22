武汉发热女承认用退烧药降温后入境法国

一名自述出现咳嗽发热症状的武汉女子日前承认自己用退烧药降温后，成功进入法国。不过，目前没有消息证实这名武汉女子的发热症状被确诊为新型冠状病毒。

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据微信账号“概念化的星君先辈”1月21日披露，武汉一女子低烧咳嗽，利用退烧药降温后，成功抵达法国。该账号贴出那名女子发在朋友圈的照片和文字截图。这名武汉发热女子说，临出发前低烧还伴有咳嗽，…赶紧吃药，不停的量体温，所幸体温降下来了，出入境也很顺利。她还晒出与友人在法国里昂餐厅吃饭的照片。她说，在美食之城里昂，当然要吃米其林啦。…

据法国卫生部长阿涅斯-布赞周二宣布，法国机场都收到了防止这次流行病传播的指令。但她同时表示，现阶段她没有预备对旅客采取限制性措施。武汉与巴黎有直飞航班。

目前，香港，澳门，台湾，越南，泰国，韩国，日本，美国等地都出现了武汉肺炎感染者。不过，澳洲那名来自武汉的男性已被化验排除携带新型冠状病毒。

据介绍，引发武汉新型肺炎的冠状病毒与2003年的萨斯病毒80%相似。当年萨斯疫情由于管控不利，造成8096人感染，774人死亡，包括医疗人员。

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