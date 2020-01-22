武汉机场火车站公交今晨起关闭停运 企图切断病毒传播

法新社援引中国媒体报道，自今天早上10时起，武汉市城市公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营，机场、火车站离开武汉通道暂时关闭，恢复时间另行通知。当局呼吁市民“无特殊原因不要离开武汉”。

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据武汉市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部周四凌晨发布公告称，武汉机场火车站及室内公交暂时关闭措施，是为了有效切断病毒传播途径，遏制疫情蔓延。指挥部呼吁市民无特殊原因不要离开武汉。

不过，武汉市长周先旺此前在周三接受《新华社》访问时还表示，“封城”是指对体温异常、可能被新型冠状病毒感染的人群，不让进出城，而不是对生活在武汉的千多万人不准进出。周先旺表示，要做到感染新型肺炎的群体“不进不出”，不对其他地区造成更大防控压力。

武汉市长强调，武汉是九省通衢之地，预测春运人流3千万左右，对疫情防控大幅增加难度，目前已坚决取缔大型活动、人流聚集，取消前往国内外旅游团，严禁各类活禽、野生动物运输进城，打击各类违规违法运输。

他承认，华南海鲜市场是武汉城市管理反面教材，有很多需要总结。

另外，武汉市政府发出告示，宣布就防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情，决定在市内公共场所，实施佩戴口罩的控制措施。

实施范围包括公共交通工具、商场、餐厅、体育馆、泳池、博物馆等多种公共场所。规定各公共场所经营者，要求进入场所的顾客，必须佩戴口罩才可进入，并要在场所入口处放置清晰提示。

当局并表示，国家机关以及企业单位工作人员当值期间应当佩戴口罩，如有人不佩戴口罩进入场所，应作出劝阻，不听劝阻的人员由相关主管部门依法处理。如果阻碍人员执行职务，由公安机关依法予以处罚，追究刑事责任。

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