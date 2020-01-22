武汉肺炎从爬坡期进入扩散期？超过470人感染9人死亡

武汉肺炎病毒传染很可能正在从爬坡期进入扩张期。中国央视1月22日晚上公布的统计为超过470人被确认感染，9人死亡。当局提示，这种新型冠状病毒可能出现“变异”，更易在人与人之间传播。

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据中国央视报道，截止今晚19点30分，包括福建，澳门，安徽，宁夏，贵州，广西等省份地区报告的统计病例，确定感染武汉新型冠状病毒的病例已经超过470宗，而前一天中国当局宣布有近300例。从如此大的增速来看，武汉肺炎很可能正在进入第三波大规模传染阶段。据介绍，这次武汉肺炎病毒内容与2003年的萨斯病毒80%相似，都是通过呼吸传染。

中国国家卫健委副主任李斌表示，目前新型冠状病毒的传染源尚未找到， 疫情传播途径也尚未完全掌握。他警告大家这种病毒存在“变异”的可能，疫情存在“进一步扩散”的风险。

法新社说，中国各大城市的居民似经意识到了危险，很多人都带上防护面罩，包括澳门赌场的工作人员。北京一家药店的雇员向顾客解释说，口罩和消毒产品已全部脱销。

武汉号称九省通衢之地，赶上春运高峰期，武汉肺炎已扩散到中国近一半的省份，包括上海和北京。当局担心春节运输期间数亿人搭乘火车飞机加剧病毒传播扩散。

一般认为，新型冠状病毒从野生动物传入人体后，有一个适应阶段，会逐渐“变异”，变得更适应在人体“留宿”，如不快速控制，传染的速度会从“爬坡”阶段，进入“人传人”的爆发阶段。中国著名医学专家钟南山1月20日向央视记者白岩松表示，这个新型冠状病毒的感染，现在刚刚开始，正在“爬坡”。…如果没有快速控制病情，减少它的传染，那么在传染过程中，毒力会增加。

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