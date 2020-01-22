武汉肺炎：各国纷纷加强防疫措施。

为防止引发武汉肺炎的2019新型冠状病毒入侵，世界各国及港澳地区纷纷出台各种措施，加强边境管控。欧洲方面，英国及意大利率先采取措施，对来自中国武汉的航班进行防御检查。

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法新社报道，意大利卫生部宣布，自周四开始，罗马国际机场将设置“体温检测通道”。罗马机场目前每周有三班武汉直航班机。

英国的希思罗机场周三起也加强了卫生检疫措施。英国交通大臣夏普斯周三表示，希斯罗机场将专门为来自武汉的旅客设置入境区。

在法国，当局尚未在机场设置体温检测机制，不过在武汉-巴黎直航班机上加强向乘客进行防疫宣传。

法新社援引欧洲疾病防疫控制中心的官员周三表示，新型冠状病毒扩散是可能的，不过，病毒“入侵”欧盟国家的风险不大。

美国发现第一起2019新型冠状病毒肺炎确诊病例后，美国国务院领事事务局周三更新前往中国的健康警示，依照美国疾病管制及预防中心指示升高为第2级，提醒前往武汉的旅客注意。

美国疾病管制及预防中心确认美国境内第一起2019新型冠状病毒肺炎病例。这起病例是在华盛顿州西雅图发现，患者曾前往武汉，但并未有明确接触史。美国疾管局并宣布除了已有的旧金山、洛杉矶与纽约肯尼迪国际机场外，亚特兰大与芝加哥国际机场也将对来自武汉的直航与间接航班旅客进行筛检。

亚洲方面，日本海关加强检疫。24日起将有大批中国游客抵日本过农历新年，日本政府采取多项防疫措施，加强边境管制。

日本厚生劳动省针对来自武汉的直航班机旅客，发放是否有咳嗽、发烧、服用退烧药等询问表，让旅客将询问表交给机场检疫官。此外，针对来自距离武汉很近的上海旅客发放健康表，希望这些旅客如果有出现症状的话，要到医疗机构就诊。

韩国的大韩航空为机上的机组人员提供防护衣以防堵有害物质，并计划每天消毒往返武汉的班机，以往是每月消毒。

朝鲜则宣布，暂时禁止所有外国旅客入境，以防范武汉肺炎。

新加坡樟宜机场正加强监控来自武汉等地的所有中国乘客。廉航业者酷航表示，已为所有来自武汉的乘客安排健康顾问，并在所有中国航班上放置消毒剂、洗手乳及手术用口罩。

香港机场管理局表示，武汉抵港班机将停在指定区域，且一家清洁承包商将对这些班机乘客使用的航厦进行消毒。



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