武汉肺炎当局认为存在变异可能 死亡人数攀升

中国新型冠状病毒至此已导致549例感染17人死亡，说病毒正在快速扩散已毫不夸张，现在，令各方最担心的是这一病毒变异的可能性有多大？一旦变异，将可能在更大范围蔓延。值此中国春运之际，情势严重。

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这一与17年前中国发现的非典属于同一家族的武汉新型冠状病毒，目前已从武汉传至全中国，并从中国传至亚洲，美国已于周二宣布发现第一例武汉肺炎。

中国专家研判，目前已出现人传人和医务人员感染，并开始在一定范围扩散。中国卫健委副主任李斌22日表示，新型冠状病毒传染源尚未找到，疫情传播途径尚未完全掌握，病毒存在变异的可能，疫情存在进一步扩散到风险。

在此背景下，世界卫生组织紧急召开闭门会议研讨对策。世界卫生组织只在很少情况下才针对疫情扩散使用“全球紧急状态”，针对2009年爆发的禽流感，2016年爆发的寨卡病毒以及在非洲西部肆虐的的埃博拉病毒，世卫组织宣布全球紧急状态，呼吁全力以赴对抗。

香港周三宣布，出现首宗高度怀疑武汉新型冠状病毒感染个案，目前正等待最后确认预计23日出结果，有关部门正追踪与这名患者一同搭高铁抵港的邻座乘客。据报道，这位39岁的男性患者在西九龙高铁站5入境时，被检测出有发烧症状，随后立即隔离，被断定是高度怀疑个案。

根据新华社，中国国家主席习近平向法国总统马克龙通话时表示，已经采取了严格的控防措施。他并且表示，中国愿与国际社会合作有效制止疫情，维护全球健康安全。

中国卫健委副部长李斌表示，这一通过呼吸系统传染的病毒，有可能变异后更加容易扩散。他指出，当前正值春运，人员流动激增，客观上加大了疫情传播的风险和防控的难度，要高度警惕。他希望把疫情控制在武汉。

此时此刻，春运开足马力，几亿春节探亲的中国人正在返家途中，一旦病毒大规模扩散，如此高密度聚集的人群，将不可控制。

在官方整整一个月对疫情表现出无关紧要，官媒有意不报或少报之后，中国人尤其大城市居民目前表现出担心，大部分人已经戴上口罩。

台湾已在21日晚确诊首例武汉肺炎个案，患者是在大陆从事教育工作的台商。澳门22日确证首宗武汉肺炎个案，是一名武汉旅客，目前已隔离治疗。

继泰国、日本之后，美国周二宣布发现首宗武汉肺炎个案，是一位原籍武汉，在美国西雅图生活的三十多岁的男性。15日返抵西雅图机场时并无发烧症状，在发现后主动与当地医疗部门联系，经查确认感染武汉肺炎。

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