武汉肺炎蔓延四成半省市 440人染病9人死 卫健委忧病毒有变异可能 疫情进一步扩散

武汉新型冠状病毒感染肺炎的疫情持续扩大，最新确诊个案增至440宗，较午夜时的感染个案飙升36%，遍及中国至少14个省市；死亡人数增添3人，令累计死亡个案增至9宗。中国国家卫生健康委员会表示，病例已出现人传人及医务人员感染，存在一定范围的小区传播，病毒存在变异的可能，疫情亦有进一步扩散的风险。

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卫健委今(22日)早举行记者会，副主任李斌在会上引述专家分析作出上述透露，他强调，会加大疫情防控科研力度，尽快查明病毒来源和传播途径，进一步与国际合作，交流讯息。在武汉，会进一步强化疫情控制措施，把好「入口关」，严格落实管控野生动物等。

在卫健委召开记者会前，记者根据各地卫健委的公布统计，截至21日午夜，中国已有323宗确诊案例，遍及至少14个省市，而昨天首次出现确诊个案的，便有浙江省、河南省、山东省、四川省、云南省、湖南省、江西省、天津市及重庆市。当中，最多病例的是武汉所在的湖北省，单是武汉和黄冈便有270名确诊患者，当中至少20人是受感染的医护人员，而其中一名武汉医院的脑外科病人便把病毒传染给该院14名医护。不过，中国疾病预防控制中心主任高福今早在记者会强调，现时仍未有证据证实已出现超级传播者，当局会致力预防，特别关注这种可能出现的情况。

截至昨日，武汉感染新型肺炎病毒死亡人数增至6人，分别是66岁男子和48岁女子，二人最后死于多器官衰竭。武汉全市累计重症51宗、危重12宗，连同6宗死亡，严重率占武汉个案的26.7%。

湖北省以外最多确诊病例的是广东省，有17宗；再其次是北京，有10宗病例；上海则有6宗。

武汉近乎封城 防疫情扩散

而武汉新型肺炎波及医护人员的最突出例子，是北京大学第一医院呼吸和危重症医学科主任王广发亦受感染，该院今天在官方网页公布，王广发疑似感染新型冠状病毒肺炎，目前正接受隔离治疗。王广发是新型冠状病毒感染肺炎专家组成员，早前曾随国家卫健委专家组前往武汉视察疫情，本月10日曾向中央电视台表示，病毒致病性较弱，疫情仍可控。他昨天在隔离治疗中向香港有线电视表示，正接受治疗，不希望外界过度关注其个人情况。

为遏止疫情扩散，武汉几乎「执城」。该市市长周先旺昨天呼吁，市外人员如无必要，不要前往武汉；武汉市民没有特殊情况也不要离开。该市卫健委亦宣布，会加强管控进出武汉人员。

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