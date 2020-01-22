民主派两DQ议席决不补选 仅及关键少数 议员忧难截争议法案

两名泛民主派立法会议员因为选举主任错误DQ参选人资格而被裁定不当当选，议席丧失，选举管理委员会宣布，由于人手不足以及社会因素，不会为该两个议席空缺举行补选。建制派支持有关决定，民主派则指责港府是怕建制派不能取下议席而放弃补选，忧虑当局会在余下大半年的立法会期强行通过国歌法等具争议议案。

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经港府多次DQ(取消资格) 立法会议员议席或民主派参选人的参选资格后，泛民主派议员只保有关键24席，即其议席只达到总数的三分一，即仅仅可以阻挡政府提交的不合理或不合民情的法案获得通过，例如已被撤回的修订逃犯条例草案，又或仍在会内讨论、并被指削弱港人表达自由的《国歌条例草案》便属此类。若泛民主派能借着补选而取回区诺轩和范国威被DQ的议席，泛民在议会内的议席可回升至26席，不会因一人缺席便让具争议的法案获得通过。

不过，选管会昨(21日)天公布，决定不就区、范二人的议席进行补选，因为该会人手不足以同时筹备涉及170万名选民的两区补选和9月的立法会换届选举，而以筹备补选需要逾半年的经验计算，补选亦无法按《议事程序》规定，在是届任期结束前四个月，即5月31日前举行。选管会发言人续称，在现时社会状况下筹备选举，在商借场地和制订应变计划方面需要更多时间，补选实际难以在法定期限前进行。

建制派议员支持选管会决定，当中，立法会大党民建联的蒋丽芸指出，现时各人均在为9月换届选举作准备，补选实在是劳民伤财。她又说，若补选参选人继续参选换届选举，其选举工程变相提前，这对其他人并不公道。

民主派议员则对选管会的决定感到遗憾或失望，泛民会议召集人陈淑庄认为，选举呈请裁定区、范二人不当当选，是因为选举主任错误取消周庭和刘颖匡等泛民人士的参选资格造成，政府有责任纠正选举主任的过错，但现时不办补选，是变相惩罚参选人和选民。民主党议员林卓廷更表示，选管会的决定是借口，变相令两个选区各少一名民意代表，扭曲选举结果，会向申诉专员作出投诉，追究责任。

港府藉人大常委会释法而令六名泛民主派议员失去议席，在2018年补选新界东梁国雄和港岛区罗冠聪被DQ后的议席空缺时，周庭和刘颖匡的参选资格因被指有港独色彩，遭选举主任取消。二人指DQ是政治审查，提出选举呈请，法庭裁定，选举主任在DQ程序上不当，故相关选举的当选人均属不当当选。受影响的区诺轩和范国威不服裁决，作出上诉，但不获终审法院批出上诉许可，去年底丧失议席。

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