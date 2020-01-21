美国发现首例2019新型冠状病毒肺炎 患者曾前往武汉

美国疾病管制暨预防中心21日确认，发现第一起2019新型冠状病毒肺炎病例。这起病例是在华盛顿州西雅图发现，患者曾前往武汉，但并未有明确接触史。

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美国疾病管制预防中心（CDC）21日下午召开临时电话记者会，向外界确认这项消息，说这名30来岁男性患者上周三15日从武汉返回华盛顿州，由于得知2019新型冠状病毒肺炎在中国的传播，在发现自己有类似病征后，于19日赴当地医院求诊住院，经筛检其病毒后，于周末确定确实罹患2019新型冠状病毒（2019-nCoV）肺炎。

该患者目前正在西雅图附近一家医院接受隔离治疗中，他的病情稳定，健康状况良好。CDC认为这名患者应不致对医护人员与公众带来威胁。

梅森尼尔表示，这名病患并未前往武汉市场，也未有与其他病患的接触史，目前无法确定他的感染来源，仍需进一步了解。

为确保安全，CDC今天也宣布，即日起扩大机场筛检。除了原先旧金山、洛杉矶与纽约肯尼迪国际机场外，亚特兰大与芝加哥国际机场也将对来自武汉的直接与间接航班展开筛检。

CDC也在官网上发布关于中国农历新年的旅游警告，告知25日是农历新年第一天，如果在春节期间前往亚洲旅游或探亲，应採取必要的预防措施确保健康与安全。

至截稿为止，2019新型冠状病毒肺炎疫情，在中国持续蔓延，已经扩散至北京、深圳、上海等地，确诊病例达291起，并已有6人死亡。邻近的泰国、日本及南韩等国也出现确诊病例。台湾也证实首例确诊。

世卫组织（WHO）发出更明确警告：2019新型冠状病毒可能“持续人传人”，今后几天疫情可能蔓延至中国其他地区，还可能扩散到其他国家。

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