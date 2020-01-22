蔡英文：中国应与台湾共享疫情信息 WHO不应排除台湾

针对武汉肺炎的疫情，台湾总统蔡英文今天发表敞厅谈话，呼吁中国大陆与台湾共享疫情信息；她也呼吁世界卫生组织不应该因为政治因素排除台湾。

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台湾的「中央流行疫情指挥中心」21日晚间证实，一名台湾女性从中国大陆返台后检验出2019新型冠状病毒，这是中国大陆武汉肺炎疫情扩散以来，第一起移入台湾的确诊病例。这名确诊个案的46名接触者，其中1人轻微咳嗽没发烧，其余都没有异常，将持续监测至2月4日。另目前还有12名疑似病例隔离检验中。

蔡英文指出，做为国际社群的一分子，希望中国能够善尽国际责任，让疫情公开透明，并与台湾充分共享疫情信息。她说，这对中国人民也有利，政治考虑不应超越人民保障。

蔡英文说，2300万台湾人民与地球上其他角落一样，随时面临健康风险威胁，呼吁世界卫生组织(WHO)不应因为政治因素排除台湾，台湾就在全球防疫的第一线，强调WHO必须要有台湾参与的空间。

由于台湾目前并不是WHO会员，有消息指出，台湾的确诊案例可能受到政治因素影响，被纳入中国确诊案例之一。台湾官方表示，目前WHO还没有将台湾通报的确诊案例放置在网站最新消息中，如果真的被列入中国的确诊案例，将会循WHO的窗口反应。

由于出现武汉肺炎首例，台湾观光局正式发函旅行社，禁止出团前往武汉。交通部长林佳龙也说，从武汉即将抵台而尚未抵台的十个旅行团，也透过管道协调取消。至于是否暂停武汉航线，因为涉及台商及在武汉台湾民众春节返台，交通部长林佳龙认为，仍需审慎评估。

台湾第一例武汉肺炎确诊个案是一位女台商，她发烧九天，却因为对当地医疗没有信心，没有在当地就医，选择返台就医，在网络上遭到批评。中央流行疫情指挥中心指出，虽然这个做法有些争议，但也不方便批评，建议想回台湾治疗的台商，当地就医才是医疗指引。

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