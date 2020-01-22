袁国勇：新型肺炎可能已扩至第三波爆发 澳门现首宗确诊病例 全球447例

曾以专家组成员身分到武汉了解新型肺炎疫情的香港大学医学院微生物学系讲座教授袁国勇表示，根据资料推断，新型肺炎已可能扩散至出现在家庭及医院传播的第三波爆发，一旦出现小区大爆发，便可能引发类似2003年沙士(中国内地称为非典型肺炎，简称非典)的疫情，当局必须在完全进入第三波前缓减疫情。而已有118宗疑似个案的香港，已加强防疫，更有旅行社取消3月前到武汉的旅行团。

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另外，澳门今(22日)天确诊首宗新型冠状病毒肺炎病例，是中国境外第六个国家或地区出现确诊个案。现时七宗境外感染个案分别在美国、台湾、日本、南韩及泰国出现。辛中国内地440宗病例，现时全球有447人感染武汉新型肺炎。

澳门首例病者是一名52岁的武汉女子，她一星期前出现咳嗽及喉咙痛，但星期日仍然乘坐高速铁路到珠海，然后到澳门赌场，昨日自行到医院求医，经检查后确诊患有新型冠状病毒感染的肺炎。官员在记者会上表示，病人刚开始发烧，没有呼吸困难，情况尚可。与她同行的两名友人已被隔离。

在香港，袁国勇昨(21日)午与卫生防护中心开会后晤见传媒，他指出，华南海鲜城动物传播给人类，是这次疫情的第一波；海鲜城附近两个小区和武汉其他地区的居民受戈播影响而发病是第二波；现时可能已进入第三波传播，即是由家庭和医院开始传播。

他透露，港大深圳医院一宗个案沙及5名病人，当中有人根本没有去过武汉。较早前，珠海公布一家三口确诊，属家庭群组感染。另外，综合各省市公布，上海和浙江则出现确诊病人是患者的密切接触者或与其他病人有密切接触史。

袁国勇又说，以国外和中国多个城市均出现确诊病例来看，反映武汉个案已增加至特定数目，于是才会被带到其他城市，若病毒一旦在小区大爆发，便可能引致类似2003年沙士爆发时的情况，必须设法遏止，令武汉感染输出个案大大减少，更不可让病毒在其他城市「落地生根」，希望趁现时未完全进入第三波爆发前做足预防措施。他补充，目前数据显示，武汉新型冠状病毒没有沙士般严重，但病毒可能变种，届时病毒的传播力、严重性和死亡率亦会随之改变。

香港方面，新型肺炎的疑似个案增至118宗，30人仍然留医，未有确诊病例。不过，香港大学公共卫生学院根据资料推算，香港可能有0至3宗确诊个案。该院院长梁卓伟指，没有措施可以百分百防疫，一定有「漏网之鱼」。

香港加强防疫措施后，当局截获一名乘飞机抵港时填报没有不适的8岁男童实质有发烧，现已将他送往医院留医，并等候化验结果。

另外，港府虽没有规定，但康泰旅行社为安全计宣布，因应武汉肺炎，由今天起，取消所有3月31日前出发至武汉及途经武汉的旅行团，约有十团旅行团因而取消，受影响团友约二百人。至于4月1日后出发的旅行团，会按情况再作安排。

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