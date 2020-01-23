世卫：新型冠状病毒疫情不构成国际公共卫生紧急事件

世界卫生组织周四表示，目前将在中国及周边国家发生的新型冠状病毒疫情定为“国际关注的突发公共卫生事件”尚为时过早，不过在日内瓦召开紧急会议的世卫组织表示，将密切关注疫情的发展。据中国国家卫健委及地方卫健委不完全统计，截至23日晚上10时，中国武汉肺炎达636例，仅青海西藏无相关病例。

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世界卫生组织周四继续在日内瓦召集有16名专家参加的紧急委员会会议，旨在评估近期在中国及周边国家发生的新型冠状病毒疫情是否构成“国际关注的突发公共卫生事件”。会后该组织总干事谭德塞表示，目前将新型冠状病毒疫情定性为“国际关注的突发公共卫生事件”为时过早。他表示，在中国新型冠状病毒疫情十分紧急，但尚未构成全球范围的“公共突发卫生事件”。路透社消息，世卫总干事并认为，中国目前采取的措施“有助于阻止疫情蔓延”。谭德塞在会后的记者会上表示，希望中国在武汉及其他城市采取的限制措施能“有效”“期限短”。

世卫并就中国新型冠状病毒疫情表示，深知中国疫情出现人传人，但目前相信情况仍局限在家人及照顾患者的医护人员范围，现阶段并没有证据显示，在中国以外出现人传人，但不能排除在将来会发生类似情况。

在周三世卫组织紧急委员会会议后，总干事谭德塞表示，当前的新型冠状病毒疫情是一个不断发展的复杂情况。他感谢相关专家在会议上介绍，尤其是中国专家介绍的细节和深度给他留下了深刻的印象。谭德塞表示，是否将新型冠状病毒疫情宣布为国际关注的突发公共卫生事件事关重大，他只有在对所有证据进行恰当考量的基础上才会做出决定。

他表示，世卫组织在中国的团队与中国的专家和官员一起调查疫情。谭德塞对中国国家卫生健康委员会的合作表示赞赏，并表示，习近平主席和李克强总理的领导以及他们为应对疫情采取的干预措施是无价的。

另外，根据中国国家卫健委及地方卫健委不完全统计，截至23日晚上10时，全国各省（区、市）只剩下西藏和青海尚未有确诊和疑似病例，武汉肺炎确诊病例在中国及港澳累计已达636例，死亡17例。

上述数据中，西藏自治区和青海省没有确诊和疑似病例；内蒙古自治区和甘肃省则是还没有确诊病例，但各有一个疑似病例；香港及澳门各有2个确诊病例，其余中国27个省（区、市）都有确诊病例。这些确诊病例中，以湖北省的444例最多，其他如广东32例、浙江27例、北京22例、上海16例，都有两位数。

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