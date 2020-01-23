从武汉飞抵巴黎的法国旅客描述：武汉物价飞涨 “前脚上了飞机 军队就已赶到”

武汉新型冠状病毒疫情肺炎疫情快速恶化，武汉封城后，黄冈、鄂州与赤壁等地也纷纷宣布暂停市内与联外公共运输，仙桃市与枝江市也跟进宣布暂停客运。确认感染个案并扩及新加坡与越南。周四从武汉飞抵巴黎的法国旅客向法新社描述武汉现状：“他们前脚上了飞机，军队就已赶到”。

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武汉肺炎疫情周四在2019猪年结束前，感染者与死亡者数字快速增加，当局决定采取强硬措施抑制情势失控。23日凌晨宣布上午10时武汉停止大众运输与机场航班后，民众因恐慌，大批车辆造成高速公路拥塞，超级市场货架也被扫空。

据《中央社》报道，武汉封城后，陆续有黄冈、鄂州与赤壁等地，宣布暂停市内与联外公共运输，仙桃市与枝江市也跟进宣布暂停客运。总计湖北省已有6个城市，为防范民众春节期间移动扩散疫情，宣布暂停大众运输服务计划，并劝导市民不要出城，外人不要进城，影响人口达2000万，堪称近代上最大规模的封城计划。

法新社报道，周四搭乘法航班机从中国武汉返回巴黎的法国旅客描述武汉“封城”情况。戴着口罩的法国旅客菲利普 多吉（Philippe Dauger)向法新社说，对抵达巴黎后戴高乐机场松懈的安检感到震惊。他描述说，他们前脚上了飞机，军队就已赶到。“我是今天早上才得知武汉封城了”。“所有我们的法国同事朋友都留在那边。”他说，“商店里的货物成倍涨价，物品短缺。人们在打听资讯消息。”

另据报道，国家卫健委表示，新增的新型冠状病毒感染个案，部份病人没有去过武汉华南海鲜市场，没有到武汉旅游，并出现聚集感染个案。

曾参与03年萨斯防疫工作的国家疾控中心原副主任杨功焕认为，这意味着已出现第二代病例。目前病例数量仍在增加，她预计下月可能是疫情爆发的高峰期。杨功焕又说，虽然国内分离病毒的能力高了，检测设施也先进了，但核心问题是，面对传染病疫情，不能隐瞒，需要告诉老百姓，让大家理解，才能更好地防控。



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