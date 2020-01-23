受雇拍电影跑龙套 却发现是抗议引渡孟晚舟

在温哥华法庭外举牌抗议引渡孟晚舟的人们表示，他们受雇在一部电影中跑龙套，扮演群众角色。没想到，自己参加了一场真的示威活动。华为财务总监孟晚舟引渡案继续在温哥华一间法庭审理。

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据法新社1月23日发自温哥华的报道，周一在温哥华一间法庭门外，大约12名男人和女人举着写有“释放孟晚舟”，“司法公正”的标语牌，支持中国通讯巨头华为公司财务总监孟晚舟，反对加拿大将她引渡到美国。一名妇女喊道，“特朗普停止骚扰我们”。

这些示威者在现场拒绝跟法新社记者讲话。但是他们中一些人被加拿大媒体记者找到。他们向媒体解释说，有人通过脸书或熟人找到他们，雇他们在一部电影中跑龙套，两个小时100-150加元。在法庭门外声援孟晚舟时，他们以为那是电影拍摄现场。

名叫Julia Hachstaff的女示威者说，当加拿大公营广播公司一名女记者接近她和她的男友，跟他们谈话时，她意识到不是拍电影。她说，我想，OK，如果是群众演员，记者不需要问一个群众演员那么多问题。

后来这名加拿大妇女被其他记者询问时还表示，一直都没听到有人喊“开拍”，就开始感觉上当了。

另一位在法庭外参加支持孟晚舟活动的女子Ken Bonson告诉《多伦多星报》相似的情况。她说，老实讲，我有点感到羞愧和尴尬。她还表示，自己之前从来没听说过加拿大逮捕孟夫人这件事。

法新社说，现在有个问题没有答案，那就是，谁雇佣了这些“群众演员”？中国驻渥太华大使馆没有回应法新社周三提出的询问请求。

华为公司表示，他们与法庭门外支持孟晚舟的示威人士“没有任何关系”，也没有被“告知”示威组织方的名称。

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