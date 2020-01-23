吃退烧药混过检测入境？中国驻法使馆找到武汉发热女了

一名武汉籍女子发热吃退烧药成功入境法国，引起此间舆论担忧。中国驻法使馆找到了这位女士，该馆发言人周三晚些时候发表声明，已与当事人联系，通知其尽快通知法国急救部门处置。

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这位武汉籍女士回到法国后，在社交网络贴出一起在里昂一家餐馆吃喝的照片，发帖称：“胜利会师，终于能吃顿好的了……”她叙述自己如何顺利通关进入法国的经过：“临出发前低烧还伴有咳嗽，吓得要死，赶紧吃药，不停的量体温，所幸体温降下来了，出入境也很顺利”。

随后，“海外博士学者圈”发文批评：“武汉一名女子就在朋友圈，兴奋地晒出自己顺利飞往法国的激动心情和‘妙招’”，指其“心存侥幸”，“不顾他人和自己安危”，批评“这个‘胜利会师’，让人胆颤心惊。如果真有什么事，真的是不堪设想”。

中国驻法使馆新闻发言人22日发表声明说：“ 日前，我馆接到多名中国公民电话或邮件，称有一名武汉籍女士在朋友圈发布信息，表示自己有发热、咳嗽的病情，强制吃退烧药混过机场检测并在法国入境。获悉上述信息后，我馆对此予以高度重视。今天晚上我馆联系到当事人颜某某，并要求其尽快拨打法国紧急救护电话15，通知有关急救部门前往处置。“

据法国卫生部长阿涅斯-布赞周二宣布，法国机场都收到了防止这次流行病传播的指令。但她同时表示，现阶段她没有预备对旅客采取限制性措施。武汉与巴黎有直飞航班。

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