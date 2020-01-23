新年乱象 武汉飞起黑天鹅 故宫奔驰小乌鸦

武汉肺炎，始发于12月8日，但武汉市或者北京当局，反应迟缓不算，还要控制舆论，直到习近平1月19日表态后，确珍和死亡数字突然大增，好像连可怕的疫情也听党的话，真是诡异的很。

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新年伊始，大事件连连。首当其冲的是台湾大选，民进党人蔡英文大胜连任，台湾愈行愈远，习近平要求台湾的九二共识成了票房毒药.

台湾大选的结果让北京不快。接踵而来的是中美贸易战第一阶段签约，这意味着贸易战休战，可是协议的细节让许多中国人不满：中方承诺未来两年购买2000亿美国货，但是美国要继续维持对中国的大部分关税，而且一直要维持到中国某一天肯签更敏感的第二阶段协议时为止，结果在中国爆出了“丧权辱国”的指责，代表习近平签约的国务院副总理刘鹤被指一如清末重臣李鸿章，在日本胁迫下签署割让台湾的『马关条约』。正在人们纷纷讨论中美到底谁输谁赢，美国大赢还是小赢之际，习近平是不是学韩信忍受一下胯下之辱的时候，忽然爆出一件奇怪的事件，号称红三代的某女高露，在故宫“飙车”，引起全中国愤怒。飙车是过誉，其实就是趁着故宫闭门的当口进去显佩一会，因为进的是禁地，所以能开车进者以此为荣，还贴出了图。舆论的焦点一下子集中到那辆“大奔”身上。

这事一出，全中国愤怒，倒也减轻了官方签署贸易协议被指丧权辱国的压力，有人怀疑官方舆论趁机有节奏地导向舆论，舆论如潮，一个淹没一个，故宫飙车就这样淹没了“刘鸿章城下之盟”，此说有无道理不管，实在无多大意义，君不看，转移不转移视线，大陆乱象，开年伊始，已令当局应接不暇。被视为台独的蔡英文连任，被视为城下之盟的第一阶段贸易协议，在中国国内，指责习近平政权的声音此起彼伏，突然就冒出一个掂不住自己分量的“红二百五”，带着对封建帝王故居的虔诚和迷信，能够进别人之不能进的禁地的优越感，好不容易卖通关节，故飙车车一趟，还要发照炫耀的全世界都知道。故宫飙车又引出另一件事，有人说，“故宫奔驰”还比不上“太庙婚礼”。太庙也是北京堪比故宫的大名鼎鼎的“全国重点文物保护单位”，曾是明清两代的皇家祖庙。中共建政后，1950年改为“劳动人民文化宫”。“太庙婚礼”是指2009年9月9日，中共元老叶剑英孙女叶明子在“明清两代皇帝祭奠祖先的家庙”的北京太庙与一位美国银行家举行盛大婚礼。那时候，整个婚礼用红色玫瑰布置全场，豪华婚车进进出出。不知这件事为什么没有引起全民声讨？大约是有“劳动人民文化宫”几个字帮衬，显得不那么豪奢，但实际与劳动人民也是无缘的。

“故宫奔驰”，从做法上看，与那位颠覆中国红十字会的郭美美相差无及，自拍自卖自夸，想把别人羡慕翻了，把自家也卖了，更重要的是一下子成功地把仇恨收拢到红三代及其他们的父辈整体身上。有分析指，郭美美和高露做的，从事实上都是对权贵集团的一种颠覆，唯一区别的，前者是草根，后者是一个有着貌似穷光蛋名字跟着共党起家的何长工家的孙媳妇，说起来吃着祖宗或者吃着青春，没有真正靠自己的，有网民挖苦这些都是赝品，但是赝品在当下中国，如此吸引眼球，也说明社会的不以为耻，已到了登峰造极的地步。

这不三不四的事情烧了不到两天，来了真个的，就是武汉肺炎，武汉肺炎，早早就来了，民间都在说，海外都在看，偏偏当局为了维稳躲躲闪闪，结果弄得发烧的人越来越多，烧越烧越高，武汉医院都爆棚了，而且向中国其他省份溢出，向亚洲，向世界溢出，习近平终于出来说话了，中共政法委还在那里说谁要是瞒报谁就是千古罪人，网民问：“早干什么来着？”，武汉警察要是不要去抓那些散布武汉肺炎消息的人，不要去堵截前来采访的香港媒体，说不定不会把时间耽搁到眼看眼就要过大年，几亿人密集大迁徙的时候。习近平一表态，死的人一夜之间从九人增加到17人，确诊患病的也快速增加。这一下武汉感冒，全世界哆嗦，二零零三年萨斯一幕完整版重演，还需要转移谁都视线吗？

这个政权最怕的是不稳，拼命要维稳，维稳维到出奇的地步，维权律师被抓 ，出来报告武汉发烧消息的公民被指滋事，直到掩盖不住的那天。从江苏响水总结如何对记者跟踪威逼严防死守经验到响水化工厂大爆炸，再到愈演愈烈的非洲猪瘟，当局首要的任务不是真相，而是维稳，直到再也稳不住的时候。

有人就以黑天鹅与小乌鸦比喻前面发生的这两件不成比例的事：如果说武汉肺炎是二十一世纪二十年代第一只黑天鹅，“故宫奔驰”之类大约就是些制造点小噪音的小乌鸦，乌鸦旋飞，围着一块腐肉，黑天鹅惊起，却是爆发大事件的恶兆。

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