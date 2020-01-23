日本首相向在日华侨华人祝贺春节

在农历庚子鼠年春节将要来临之际，日本国内阁总理大臣安倍晋三通过日本华人报刊《中文导报》和《东方新报》向在日华人、华侨发表春节致辞，向在日华侨华人贺新春拜新年，致以节日的问候。

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安倍在春节致辞中说：日本各界华人华侨朋友们：谨此致以2020年春节的问候！

今春樱花盛开之际，习近平国家主席将对日本进行国事访问。日本和中国共同对亚洲和世界的和平、稳定及繁荣肩负着重大责任，希望以习主席此行为契机，昭示日中两国完成这一责任之意志。

东京奥运会及残奥会即将在今夏举行，衷心希望日中两国的选手们能够大显身手。此外，两国还将今年定为“日中文化体育交流促进年”，旨在进一步推进两国间的人员和文化交流。我们请了著名偶像组合“岚”担任本促进年的亲善大使。希冀通过民间交流来大力增进日中两国相互理解和相互信赖。

我愉快地期待着在此春节期间，以及东京奥运会及残奥会等场合，有更多的中国朋友莅临日本。希望大家届时也要移步东京以外的地方，感受一下魅力各异的日本特色。与此同时，也希望有更多的日本人前往中国，加深对中国的了解。

感谢在日的各位华人华侨朋友，一直以来为了日中关系更上一层楼而发挥着桥梁作用。最后，祝福各位在新的一年里如意吉祥欣欣向荣，祝愿日中关系在大家的共同努力下百尺竿头更进一步。

日本国内阁总理大臣 安倍晋三

这是第6位日本在任首相、第13次向在日华侨华人致以春节问候,也是安倍任首相以来，安倍晋三第8次通过华人报刊向在日华侨华人贺新春拜新年，致以节日的问候。

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