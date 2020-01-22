中国最高领导人习近平首次就武汉肺炎表态后，产生了一个“地动山摇”的决定，从周四起，武汉铁路航空全部停止，“只进不出”，以期减缓这座中国中部大都爆发的病毒向它地蔓延。于此同时，原本决定是否宣布武汉肺炎已触发全球卫生紧急状态的世界卫生组织，将紧急闭门会议再延长24小时。

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中国当局作出的是一个激进极端的决定：1100万武汉人，再也不能在找不到一个特别理由的情况下走出本城。也就是“只进不出”，按照官方通报的话说，市民无特殊原因“不要离开武汉”。

这样一个“斩钉截铁”的命令，当局如何说服民众，不要恐慌，不要试图“逃离”，是一个十分严重的问题，网上已经有当地人说，“宁可逃走，不愿等死”，这话虽然说的很绝，但想想千万人遭围城，是一件很恐怖的事。

周三紧急召开闭门会议，研究是否就武汉肺炎传播情形宣布进入全球健康紧急状态的世界卫生组织，称赞中国的决定“太厉害了!” 认为它将会减少武汉以外的感染。

武汉围城，当局的目标是为了减缓病毒向其他地方扩散，但是有人质疑，武汉当地的医疗机构这两日已传出无法应对激增的患者，一些网民留言说，患者通宵在医院排队候诊，还有的被医院轻易打发，当局一定要关注武汉封城以后可能会产生的人道灾难。

一位名叫弦子的网民说，“感到疑问的是市内交通为什么要停掉？明眼人都看得出来市内医疗系统已经撑不下去，停掉地铁公交各单位企业怎么维持？普通医护工作者要怎么上班？普通病人要如何就医？病人家属如何探望？老人病患要如何就医？”“而且，凌晨两点发通知，对此一无所知的医务工作者明天上午怎么到岗？”“武汉三镇横跨长江，大到常人无法想象，去掉市内交通系统，整座城将面临瘫痪。”

这位网民还说：“武汉人是给大家添麻烦了，现在城门一关武汉人出不去？我们没想出去，我们问的是我们自己的生活怎么继续下去？何必看人蒙难还要落井下石？”有网民不平地说：“這不是摆明了告訴市民不跑就等死嗎? 是想引起大規模恐慌啊…”

另外一位网民认为：“封城已经晚了，至于为什么晚，根本原因就是拖报、瞒报、官僚主义。当地的行政水平之低在这次事件中暴露无遗。例证是，他们现在还有精力控评。那么留在武汉的居民会怎么样？我认为，情况很可能会非常惨烈。现在光宣布封城，没提生活物资的保障，物价的平抑，卫生用品的调运，说明来不及想这些问题，只是先想着把全国范围的输入性病例先降下来再说。而武汉建隔离区的速度恐怕是赶不上传染速度的。留在武汉本地的，被感染了恐怕也无法及时收治…”

也许是中国这一“厉害的决定”让世卫组织延长了会议，该组织本来应在这一会上作出一个决定，是否宣布武汉肺炎已触发全球卫生紧急状态。世界组织或许在观望，从周四国际标准时间11时起继续开会。

但是，一个超过千万人的巨型城市，市内公交禁令能够维持多久令人生疑，如果强行维持，会不会导致城市无法运转，酿成严重的人道灾难？

目前，这一与17年前在中国大陆导致348人，香港298人，台湾84人，全球逾800人死亡的非典也叫萨斯是同一个家族的武汉肺炎已经传播向亚洲数国，美国也已发现首例。

根据中国官方最新数据，武汉肺炎已导致17人死亡。确诊感染病毒人数超过500人，情势还在继续恶化。

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