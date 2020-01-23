林郑：习近平三称不以香港示威收紧管治 林和立直斥是谎言

香港行政长官林郑月娥接受美国媒体访问时指出，中国国家主席习近平曾经三次作出保证，不会以香港的反修例示威为由，收紧对香港的管控。中国事务专家林和立直斥这是谎言，因为四中全会的决定和北京驻港大员骆惠宁均已表明，会加强对港管控。而习近平三次作出「口头保证」，只是忧虑香港富商和专才流失。

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正在瑞士达沃斯出席世界经济论坛年会的林郑月娥当地时间21日接受彭博新闻专访，她反驳外界指北京中央政府会因应香港的反修例风波而收紧对港管控的猜测，指这些指控并不真确，中央政府已不时表示，希望香港成功落实「一国两制」和高度自治。过去数月，她三次与习近平会面时，对方都很清晰地表达中央的有关立场。

林和立向本台指出，这纯属谎言，去年杪举行的中共十九届四中全会，公报已罕有提及香港，并决定要在香港「建立健全特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制」；而中央政府驻港联络办公室(中联办)主任骆惠宁本月9日「拜会」林郑月娥时，更直接要求港府「进一步」止暴制乱，这明显是在「压香港」，收紧对港管控。他续称，曾任两省省委书记的骆惠宁亦有此经验和地位加强对港管控，而骆数次谈话亦反映他比其前任强硬。

他又说，若林郑月娥没有假传圣旨，那末，习近平三次口头说不藉反修例风波加强对港管控，只是忧虑富商巨贾和专业人才「走佬」，借林郑月娥派定心丸。不过，习近平尽管作出口头保证，实质上还是会加强管控。

另外，林郑月娥亦在专访中被问及为何坚拒就反修例风波成立独立调查委员会以及警方犯错却没有人须停职时表示，如果警方有犯错，一定会受法律检视，警员不可能凌驾法律，在过去的占领中环行动和其他示威中，已有8名警务人员遭检控或判囚。

林郑月娥所指的8名警务人员，显然不是对应记者所问的反修例风波中的警员行为。由于反修例风波中执勤的警务人员没有像过往般显示编号和委任证，又蒙面执法，市民根本无法辨认不当执法者是谁，亦因此无从作出投诉。投诉人即使透过司法程序索取涉事警员的身分，至今亦未有成功个案，包括去年9月29日怀疑被警员用橡胶子弹射伤右眼的印度尼西亚女记者。

林郑月娥出席论坛期间，曾与新加坡总理李显龙和卢森堡首相贝特尔会面，强调香港过去几个月虽然面对前所未有及暴力升级的示威活动，但作为亚洲金融中心，香港根基依然稳固，有信心香港可以克服当前困难。而为了进一步开拓香港和卢森堡在金融业的合作空间，特首邀请贝特尔考虑出席明年的第十四届亚洲金融论坛。

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