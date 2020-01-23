武汉封城 疫情或已失控 焦虑增高

中国武汉今天1月23日10点开始封城，只能进不能出。1千1百万武汉人被隔离。现距发现第一个新冠状病毒肺炎病例已超一个月，中国近半省份和港澳台美日等地都发现了武汉冠状病毒携带者，疫情似乎正在失控…。

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武汉疫情指挥部第一号通告宣布：从2020年1月23日10时起，全市公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营；无特殊原因，市民不要离开武汉。机场、火车站离开武汉的通道暂时关闭。恢复时间另行通告。通告称，此举是为遏制新型冠状病毒疫情传播蔓延，确保民众安全。

此时距武汉海鲜市场爆发不明肺炎已超过一个月。这种来自海鲜市场野味档的致命病毒迅速变异，在人群中传播，扩散到中国其他省份和多个国家，武汉的疫情似乎正在失控。

中国当局宣称没有“人传人”的证据一个多月，直到流行病专家钟南山院士去武汉考察，于本周初在中国央视宣布这款病毒可以“人传人”。然后官方宣布的感染者人数两天猛增一倍，超过500人，官方承认的死亡人数也从3人增到17人。

有分析指，实际感染人数可能更多，原因是一些患者并没有被纳入医院的统计。比如三联周刊的实地调查引述一名护士透露，很多医院不收海鲜市场的肺炎病人住院。一名没说实话的海鲜市场老板黄昌表示，他的出院单没有注明新冠状病毒肺炎。

在武汉当局宣布封城决定的前一天，一位中国网友透露，钟南山院士认为，此次疫情将比2003年的非典更危险…，预计高发时段是“二月底至三月底”。他建议武汉封城，被有关领导拒绝。因此，他决定不再接受任何媒体采访。

武汉的焦虑情绪逐渐升高，法广RFI特派记者拉加德（Stéphane Lagarde）今天23日发自武汉的报道介绍，汉江与长江交汇处的汉口，咖啡吧，商店，酒店都空了。华南海鲜市场在病毒爆发后已被封锁和监视，其他农贸市场这星期开始也被关闭。一名年轻男子说： “是的，我当然很害怕，因为你一发热，然后就不能呼吸了”。

在一个商业中心的溜冰场里，只有一名小女孩在玩。接待柜台的青年女子Cheerwin表示，这几天汉口的情况比以前严重了，家长不再带孩子出门，担心孩子可能会染上病毒。而她目前倒不害怕，她认为，如果孩子能来溜冰场玩，就说明他们身体是健康的，所以没有担心的必要。

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