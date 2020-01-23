武汉沦陷 习近平在云南遥控 李克强在青海慰问 被问恤民之心何在

武汉肺炎这么严重，给中国和世界带来这么大的不安。国家领导人按理应该前往视察，安抚民心才是。但是，中国国家主席习近平和李克强的做法引发议论。一个在云南“遥控”，一个在青海关怀“武汉肺炎”。

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根据新华社报道，李克强1月21日来到青海红十字医院对医护人员说，“你们是人民生命健康的守护者，救死扶伤是你们的光荣使命。新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，病例数在增加，必须及时有力有效遏制疫情蔓延。医护人员身处第一线，你们要在疫情防控中做好救治，也要做好自我防护。”

李克强还强调，正值春运，人口密集流动，即便青海山高地远，也同样要强化风险意识，“把该做的工作做在前面”。

青海预防做在前面很好，武汉现在可是马后炮了，亡羊补牢，政府总理应该去那里慰问关心才是，至少让背上“武汉肺炎”恶名的武汉人得到一点宽慰，要不真让武汉人觉得对不起全国人民似的。

李克强到青海医院视察，要求做好“武汉肺炎”防疫。引起网民批评李克强“摆拍”，不专业，连口罩都不戴。还有网民批评，不管中国发生多大灾难，中国官员都能气定神闲，笑容满面，“甚至还能把丧事变成喜事”。

北京学者荣剑表示，“亲临灾难现场，这是国家领导人的应有姿态，虽然其形式意义大于实质意义，但这样的形式必须及时作出，否则，何以体现当国者与民共患难。令人不解的是，新时代以来这样的场景很少出现，武汉疫情蔓延，国人期待领导人有个姿态，谁知一个去了云南，一个去了青海，遥控指挥何止是隔靴挠痒，恤民之心何在？”

习近平做什么去了，根据央视报道，“中华民族传统节日春节来临之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平19日、20日视察驻云南部队，深入边防一线，看望慰问官兵……”

有的网民自然又想起江泽民、胡锦涛、温家宝凡有大灾难，总是亲临现场在第一线慰问的场景。有网民说，“江1998年长江流域爆发大洪水去一线做指挥动员。胡温在汶川大地震发生后第一时间赶去受灾现场慰问灾情。而习在位八年，反出现重大天灾人祸，只会看到皇帝又做重要指示了，作秀都省了。”

的确，习近平“遥控”，新华社20日报道，习近平要求“坚决遏制疫情蔓延势头。”“要加强舆论引导”， “坚决维护社会大局稳定，确保人民群众度过一个安定祥和的新春佳节”。短短几句话，习近平想的离不开加强舆论引导，维护社会稳定。

至于他所的确保人民群众度过安定祥和的新春佳节，至少一千多万武汉人民今年春节难过，武汉城已被封锁了起来。

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