武汉肺炎井喷至571病例 蔓延逾七成省市 澳门病例增至2宗

武汉新型冠状病毒肺炎疫情急速扩散至全国22个省市(不包港澳台)，即中国逾七成省市有确诊个案，国家卫健委今(23日)早公布，全国共确诊571宗新型肺炎病例，较昨天公布病例上升三成，亦是连续两日以三成增幅颷升。病毒已令17人死亡，全部来自湖北省。

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另外，澳门今天公布新增一人受武汉肺炎感染，令境外受感染人数增至十人，涉及美国等六个国家或地区。新确诊的澳门第二宗病例，患者是一名66岁来自武汉的男子，他昨(22日)午经关闸陆路口岸入境澳门时，被检测出发烧，检验后证实对新型冠状病毒呈阳性反应。而为免疫情扩散，澳门决定取消所有春节庆祝活动，包括农历新年花车汇演。

香港方面，当局称，两宗「高度怀疑」个案须要等待今天稍后时间才能确诊。不过，在国家卫健委的公布中，指香港有一宗确认病例。

根据国家和各地卫健委公布，昨(22日)天24小时内新增131个确诊病例，福建、安徽、辽宁、贵州、海南、山西、广西、宁夏、河北等9省失守，首次确诊病例。因武汉肺炎死亡人数新增8人，死者绝大部分是65岁以上长者，伴有长期病。

计及新增病例，截至22日24时，571宗确诊个案中，重症95例。至于疑似病例，昨天新增257例，来自13省市，累计疑似病例达393例。另外，在追踪密切接触者方面，仍有4928人接受医学观察，未能解除警报。

各省市中，疫情发源地武汉所属的湖北省，疫情最严重，有444人确诊。网上疯传数段影片，显示当地医疗条件不足应付的情况，包括医院外大排求诊长龙；诊所内亦挤满人，出现医护人员要求等待者离开也无人里睬的情况；还有就是户外临时架建帐篷治理或隔离病人。

面对不断扩散的疫情，防护装备供不应求，湖北省昨天已向国家请求紧急支持，调拨医用口罩4000万个、防护服500万套、红外测温仪5000套。

至于第二多病例的广东省，昨天新增9宗至26宗，分别为广州2例、深圳4例、佛山1例、韶关2例，当中7宗有湖北居住史或旅行史。

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