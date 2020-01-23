【直播间】法国里昂设新型冠状病毒快检处 暂不知是否与武汉发烧女有关

1月23日，法国健康部长表示“法国国家新型冠状病毒参考中心已经可以进行快速检验新型冠状病毒，24日将在里昂开设另一个快速检测中心”。暂时不知这一决定是否和日前使用退烧药混过法国机场检测系统前往里昂市的武汉女子有关联。中国驻法使馆1月23日表示已与当事人颜某某取得联系，要求其尽快通知当地急救部门进行处理。点击以下视频了解详情。

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（本文为以上视频综述）新型冠状病毒继续肆虐，截至巴黎时间1月23日下午3点，路透社报道中国大陆感染634人，死亡17人，死者全部来自武汉，没有沦陷的只剩下新疆和青海（巴黎时间下午5点河北宣布一名病患死亡，此为湖北省外首个死亡病例）。美，日，韩，香港，台湾，新加坡，泰国等地也均出现感染病例。当天，北京市宣布取消包括庙会在内的大型活动，故宫，潭柘寺等景区暂停营业，湖北省武汉，黄冈，鄂州封城。武汉多位市民向法新社表示，支持政府工作，春节明年还能过，对个人负责就是对社会和世界负责，湖北抗击过非典和洪水，这次要抗击的是冠状病毒。

世卫组织延长紧急会议一天，总干事谭德塞博士对中国的“强有力措施致敬”：“（中国）很快进行测序，更重要的是立即与世界分享了这个信息，这也是为什么日本韩国泰国等得以快速诊断各自内部新型冠状病毒，此外在武汉海鲜市场等地立即采取的措施也非常值得称道”。

法国方面，中国驻法使馆1月23日发布声明，称日前接到多名中国公民电话和邮件，希望使馆注意一名武汉籍女子在微信朋友圈发布的自己在发热，咳嗽情况下，强制吃退烧药，混过机场检测，入境法国抵达里昂的事件。使馆表示，当晚已经和当事人颜某某取得了联系，使馆要求颜某某尽快拨打法国紧急救护电话，通知急救部门处理。使馆还提醒在法中国公民，若遇到发烧等身体不适，不要自行前往医院急诊，而是应该直接拨打紧急救护电话15。

法国健康部长阿涅斯-布金1月23日表示：“法国国家新型冠状病毒参考中心（已经可以进行快速检验），明天将在里昂开设另一个快速检测中心，检查有无感染冠状病毒时间只需要几个小时，如果法国境内出现疑似病例，我们就可以在几小时内检查到病患是否是新型冠状病毒携带者，还是感染了其他例如流感等疾病，因为目前流感同样肆虐”。

按照世卫组织的标准，法国暂时还未在机场设置系统性体温检测，每周往返于中法之间的航班数量大约是126次，涉及法国20个城市。

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