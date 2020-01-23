美国疾控中心上调对武汉旅行警戒级别

美国疾病控制和预防中心周四表示，将中国旅行警戒级别上调至三级，建议国民非必要避免前往。预计美国将出现更多武汉新型冠状病毒病例，并计划将筛查范围扩大到亚特兰大及芝加哥机场。法国也就中国武汉新型冠状病毒疫情设置专门的咨询机制。

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中国武汉新型冠状病毒疫情持续扩散，美国疾管中心继21日将前往中国的旅游警示升高到第2级后，周四再度升高警戒至第3级，呼吁旅客非必要应避免前往武汉。

美国国务院领事事务局虽然尚未同步升高赴中国旅游警示，仍维持第2级，但领事局官网上更新最新讯息，表示美国疾病管制及预防中心（CDC）已经升高警示至第3级。

法国外交部周四也就中国武汉新型冠状病毒疫情设置专门的咨询机制，向法国侨民的新型冠状病毒疫情防预宣传。

此外，泰国已通报4起感染病例，越南2起病例，韩国、日本，台湾、新加坡和美国各通报1例。

与此同时，中国周边亚洲邻国纷纷继续提高防疫措施，暂停往来航班。

邻近的香港与澳门，周四确诊个案也增加，由於澳门确诊者曾进出赌场，当局取消春节大型活动，香港的新春汇演等庆祝集会也叫停。

另外，新加坡廉价航空酷航、日本全日空宣布，暂停武汉航班。国泰港龙24日起停飞往返香港武汉所有航班。菲律宾民航委员会（CAB）也决定，无限期停飞武汉和菲律宾所有航点间航班。台湾往返武汉的航班也全数暂停。

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