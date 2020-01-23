肺炎肆虐致口罩涨价1至10倍 配给、限价、立案查处作应对

中国武汉新型冠状病毒确诊人数急增至571，作为基本防护的口罩实时渴市，多地出现抢购潮，部分商家坐地起价，增幅一般由五成至一倍不等，但亦有涨价十倍的，但仍然供不应求，于是，澳门政府实行配给口罩，中国内地政府则以严打应对，上海更立案调查抬价的超市。商家方面，有巨型网商限令不加价，而香港半数药房的口罩已断市，有人乘势推出劣货清仓。

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受口罩销情看涨影响，因疫情拖累而下跌的沪深股市，今(23日)早口罩概念股逆市急升，当中，奥美医疗和振德医疗都升停板。

澳门配给口罩

在澳门，昨(22日)天确诊首宗武汉肺炎后，市民随即四出抢购口罩，部分虽有加价，但立法会议员林玉凤观察发现，两、三小时内，市面的口罩已被抢至断货，为防出现混乱，政府立即宣布，最快今天起向居民配给口罩，而甚多中国内地客流连的赌场，其职员则在昨天已获发口罩；到了午夜，政府更下令赌场职员必须戴上口罩。

澳门政府宣布，今晚起，持有身分证和外劳卡的澳门居民，可凭证于五十多间药房以定价8元澳门元购买十个口罩，十天只可购买一次。卫生局局长李展润说，政府在春节前已订购二千多万个口罩可以到货，料每名居民可以有四十多个口罩，以每人每日一个计，可以应付四十多天。

香港春节有口罩断市危机

在香港，政府未有口罩配给计划，而随着昨天出现两宗「高度怀疑」感染个案后，抢购潮随即出现，港九药房总商会副会长刘爱国今早在电台节目表示，药房早前虽已增订口罩，但全港有大半药房的口罩现已「断货」，他旗下药房昨单日已售出超过一万个口罩。他续称，新春将至，药房会休市，可能要到年初十(即2月3日)才能补货。

抢购潮下，商家各出其谋，除了抬价外，更有商家乘时加价推出一款去年初在日本已被指质量有问题的口罩，有购入者在网上指出，包装五常，但使用时发现口罩只有一层，不具保护仍用。另有网民怀疑，年前受日本商家委托制造口罩的中国厂家把已生产而未销毁的产品在港倾销。

中国明令限制仍难禁抬价 厂商加班赶货

在中国内地，口罩抬价情况普遍，北京、广东省、湖北省、上海市和成都市等地部门先后发出通知，要求药店等销售商不能涨价。市场监管局表明，会查处各类哄抬价格、囤积居奇、价格欺诈等违法行为，违者将依法从重处罚。其中，上海可最高罚款300万元以下；情节严重者，可责令停业整顿甚至钉牌。

不过，上海商家仍却顶风违规，据《经济日报》报道，该市闵行区一间超巿21日被举报，指店家现场销售的口罩都无标价，但网上标示的价格却大幅上升两成至1.6倍不等。另外，亦有商家三天内将防疫商品从158元抬价至398元。当局已就商家涉嫌违法立案调查。

多个网购平台抬价情况亦十分普遍，以30个装「3M」牌的9132型N95口罩为例，有淘宝网店抬价四倍至398元人民币(下同)；亦有20个装160S型N95口罩被抬价十倍至998元。到了昨天，淘宝、京东、拼多多、苏宁易购、饿了么等平台均陆续发出通知，禁止平台商家出售口罩时加价。淘宝更在官方微博发表声明，指目前平台口罩货源充足，并已对口罩商品进行专项补贴，保证消费者买到价格实惠的正品口罩。

此外，亦有防护装备生产商以加薪让员工销汆生产口罩。中国传媒报道，其中，「振德医疗」负责人表示，工厂已急召原正放取春节假的员工加班生产口罩，并将优先供应给疾控中心和医疗机构。另外，给淘宝天猫等网络平台供货的「恒明医药」21日已召回放假员工紧急复工，向工人发放3至5倍薪金，并全额报销交通和食宿等费用，确保口罩供应。

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