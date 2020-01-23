英国机场对武汉旅客隔离检查 英媒估计数千人感染

武汉爆发的肺炎冠状病毒已经被官方确认可人传人。这种致命病毒正在随着携带者的移动向中国各省和境外扩散。昨天传出英国当局采取措施在机场对来自武汉的旅客隔离检查的消息。中国官方宣布500多人被感染，但有英媒估计，已有数千人感染了武汉病毒。

广告 继续浏览后续

据李文报摘今天1月23日引述英国《都市报》报道，英国当局昨晚宣布，由于武汉新型冠状病毒肺炎疫情严重，从武汉飞抵英国的旅客在抵达后，先被送往机场的隔离区域，进行健康检查。英国《i》报道说，随着武汉新型冠状病毒肺炎的疫情日益严重，英国也开始处于戒备状态，其中包括将在机场隔离检查从武汉抵达英国的旅客。报道也指出，虽然目前已确认的病例上升至470起，但专家们估计，实际患病人数可能多达数千人。而世界卫生组织也在评估，此病是否已发展成为全球性的疾病危机。《卫报》的报道称，目前中国官方宣布，已有17人死于此病，死者全部是在武汉市，而英国疾病专家估计，实际患病人数可能多达4000人。

中国武汉当局昨天宣布从今天1月23日10点开始封城，只能进不能出，1千1百万武汉人被隔离。全市公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营；无特殊原因，市民不要离开武汉。机场、火车站离开武汉的通道暂时关闭。通告称，此举是为遏制新型冠状病毒疫情传播蔓延，确保民众安全。

现距发现第一个武汉肺炎病例已超一个月，中国近半省份和港澳台美日等地都发现了武汉冠状病毒携带者，疫情似乎正在失控…。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅