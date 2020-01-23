野味致武汉肺炎泛滥 病毒中间宿主可能是蛇

武汉肺炎的祸首被认为是武汉海鲜市场销售的野生动物，如同17年前有人吃果子狸引发非典一样。上次有研究指出是蝙蝠将病毒传给果子狸。这一次又是蝙蝠！但研究人员推测病毒的传播还有中间宿主，这个中间宿主可能是蛇。

广告 继续浏览后续

目前已知武汉肺炎有超过500人被感染，17人死亡。这个冠状病毒已变异成人传人的致命病毒，通过人类的移动，四处传染扩散。在果子狸引发非典17年后，吃野生动物引发烈性传染病的悲剧再度重演，引发网民热议。据一名网民说，武汉海鲜市场一只活的果子狸售价130元人民币。还有网友说，上次非典就是广东有人吃果子狸造成的，现在看到武汉的事很气愤。也有网民问道，武汉市各级领导为啥让卖野生动物，给全国人民带来灾难？ !

武汉肺炎冠状病毒已被证实来自野生动物，首先感染了武汉海鲜市场售卖野味的人和买家。有一位网民透露，最早一批27个病例中，主要是卖野味和吃野味的人。

钟南山院士日前在采访中表示，这次冠状病毒肺炎发源地，来自武汉那个海鲜市场，我们在现场看，相当多的并不是海鲜，而是野味。从各方面流行病学的调查看，（病毒）是来自一个野生动物，比如说，竹鼠，獾这类。

据法新社报道，中科院期刊《中国科学生命科学》（Science China Life Sciences）在1月21日发布的研究报告称，观察新型病毒株与其他病毒的关系发现，武汉爆发的冠状病毒与蝙蝠身上一种病毒株密切相关。但蝙蝠传染给人的过程或许存在中间宿主。”该研究并未揣测哪种动物是罪魁祸首。

而《医学病毒》（Medical Virology）日前公布的一项研究认为，蛇可能就是中间宿主。这个研究说：“为搜寻可能的病毒传染窝，我们进行了广泛的定序分析与比对。分析结果显示，蛇是最可能的野生动物传染窝。”但研究人员不愿妄下断论，表示“仍需以动物模型进行实验性研究，更进一步验证”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅