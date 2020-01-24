中国死于武汉肺炎人数增至26例 混入法国武汉女正接受检测

中国官方周五宣布，截至目前，死于武汉肺炎人数增至26例，其中两例在湖北以外。确诊感染武汉肺炎人数增至830例。在法国，21日混过安检入境法国的武汉籍女子正在接受检测。

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中国卫健委表示，在确诊的830例中，177例属于病情严重，34例已经“治愈”。另外，还有1072例为疑似病例。

为阻止武汉肺炎加速蔓延，中国当局周四对武汉实行全面封锁，停运全市公交、地铁、轮渡、长途客运，机场、火车站离汉通道暂时关闭，恢复时间另行通知。人员只进不出，无特殊原因，市民不能离开武汉。

周四，紧邻北京的河北当局宣布，该省出现了第一例新型冠状肺炎死亡病例，这意味着，这是在武汉肺炎的发源地 中国湖北省之外，出现的第一例武汉肺炎死亡病例。死者年龄八十岁。周五，黑龙江省公布出现一起武汉肺炎死亡病例，这使得除湖北以外的死亡人数增至2例。

日本当局周五宣布，确诊第二例武汉肺炎，患者四十多岁，武汉居民，这个星期天抵达日本。

另外，英国广播公司周四报道，苏格兰正对五人进行医疗检查，以确认是否感染了武汉肺炎，如果得到确诊，将是欧洲出现的首批武汉肺炎患者。

法国卫生部长布辛周四晚间表示，法国目前没有发现武汉肺炎病例。21日，一名有发烧症状的武汉女子强闯法国海关，与在法国的闺蜜会晤，并得意地张贴出自己“胜利会师”的照片。消息传出后一度引发恐慌。

这位颜姓女子搭机前出现发烧、咳嗽症状，靠吃退烧药混过机场安检后入境法国，随后自豪地在微信圈发布信息，夸耀与朋友游遍巴黎、里昂，事情在旅法华人圈中传开后，多人向中国使馆举报。

中国大使馆发言人周四发表声明，已经找到发烧女子，并要求她主动联系法国急救单位处置。

恐慌后来延至法国社群，有3万名追踪者的推特账号“Conflits”周四下午宣布紧急消息称“冠状病毒已进入法国”，引发热议，不少法国网民留言谩骂上述女子“自私”“愚蠢”“我们死定了”等等，并担心这可能不是唯一闯关成功的中国游客。

法国『解放报』为此专门出面辟谣，指出这位女士并未证实是病毒带原者。

法国卫生部长布辛对媒体表示，法国目前没有疑似病例，但表示引发争议的中国女子正在接受检测。她强调，如果出现阳性反应，就会立即通报。

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