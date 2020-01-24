中国沦陷：武汉肺炎患者最新增至876人 日增45% 26人死亡 九成三省市有人感染

武汉「封城」后，肺炎感染人数继续大幅颷升，根据中国国家卫生健康委员会(卫健委)最新公布，各地至今(24日)天零时，有830人感染新型冠状病毒肺炎，较昨天多了259宗，升幅为45%，较前两天的三成多增幅还要高，而根据环球网报道，至今天中午时已增至876人受感染。

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另外，病毒已蔓延至中国绝大部分省市，内蒙古、陕西、甘肃及新疆等四个偏远省（区）昨天亦失守，现只余西藏和吉林省未确诊感染病例。至于死者亦在一天内增加52%至26人，当中两名死者来自湖北省以外的河北省和黑龙江，是首次有湖北省以外的省市出现感染武汉肺炎致死个案。

另外，中国疾病预防控制中心调查发现，有51%病人未曾到过爆发疫情的武汉华南海鲜市场或接触过相关病人，认为新型冠状病毒肺炎已在武汉出现小区传播。中心调查截至1月19日的198宗确诊个案，发现有22%病人与华南海鲜市场有直接接触，有32%病人曾与出现呼吸疾病征状或发烧的病人接触。

根据黑龙江卫健委今早公布，昨(23日)天新增两宗武汉肺炎确诊个案，其中一人死亡，意味病者确诊当日便逝世。但卫健委未有公布死者的病史，只知死者来自绥化市。至今，黑龙江共有4宗确诊个案，分别来自哈尔滨市、牡丹江市及大庆市，另外尚有487人接受医学观察。

至于第二个非湖北武汉以外出现感染致死个案的，是河北省。该省卫健委公布，80岁男死者在武汉探亲居住约两个月，返回沧州市南皮县后出现胸闷、呼吸困难，入院隔离治疗后，前(22日)天死亡，昨日检测确诊武汉肺炎。

其余24名死者则来自爆发新型肺炎的武汉所属湖北省，国家卫健委公布，截至23日24时，830宗累计确诊病例遍及中国29个省（区、市），即病毒已蔓延九成三省市。当中，重症177例，另有1072人是疑似病例，尚有8420人接受医学观察。

为达到「零输出」，湖北至少五个县市已宣告封城，除源头的武汉市外，附近的黄冈、鄂州、枝江及赤壁亦陆续封城。

湖北副商务厅长确诊 密切接触者小心

疫情最严重的湖北省，为防范进一步蔓延，全省一律取消旅行团，大中小学延期开课，招商活动亦会暂停。

不过，湖北省商务厅副厅长黄谋宏在取消招商活动前确诊感染新型冠状病毒，现已入院隔离治疗。根据省商务厅人员表示，黄谋宏之前出现感冒症状，后来情况越来越严重，甚至是站也站不稳，经检查后确诊。黄谋宏发病前，曾于17日走访枝江市昙华寺村，视察当地扶贫产业，有中国传媒取得商务厅的内部通告指出，要求本月17日至22日与黄谋宏有密切接触的人员主动与疾控中心联系，出现身体不适需及时求诊。

疫情次严重的广东省，当地卫健委公布，昨日新增21宗新型冠状病毒肺炎个案，阳江和清远首次有确诊病例，分别有3宗和1宗，令该省累计确诊病例53宗。

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