城已封 年难过 春晚歌舞依旧 网友：好大讽刺

今天是农历除夕，但由于武汉肺炎疫情继续在全球蔓延，武汉等十三城又遭到封城，医院早已人满为患。但中国央视照例播出春节联欢晚会节目。不少网友表示完全没有心情看春晚，同时也感慨载歌载舞的春晚跟武汉疫情简直天上地下，感叹“好大的讽刺”。

广告 继续浏览后续

中央社报道，新浪微博上，不少网友对于看春晚的欢乐节目有罪恶感。有人说：“不是武汉人，但没心情看春晚！湖北人今晚有看春晚的吗？把办春晚的劲儿拿出来，多救几个人吧！”也有网友认为，“全国春晚跟武汉疫情简直一个天一个地呀，好大的讽刺，哪有什么感同身受呀。”

还有网友将春晚节庆气氛与武汉医院内情景进行对比，表示，想想武汉城外的人们放烟花看春晚，武汉市内的各大医院人满为患，尸体被放到了走廊，医生忙得一刻停不下来，春节和瘟疫同时发生的时候，对比展现到了极致。

或许也意识到春晚的欢乐气氛和水深火热中的武汉民众太不协调，央视春晚临时宣布在春晚中增加一段“抗肺炎诗朗诵”，由央视的新闻节目主持人朗诵，向医护人员致敬。

此段节目播出后，果然挽回一些声势，有网友留言“第一次看春晚热泪盈眶，武汉加油”。

报道指出，尽管从周四开始，中国的社群平台上不少民众给“武汉加油”，但也有网友在微博上发言指出：你们都说武汉挺住武汉加油，但是武汉确实挺不住了，你们只讴歌医生的勇敢，他们医疗物资跟不上，医生N95都没有，所有隔离病房爆满，交通靠走，一天排四班，身心都超负荷了，这些怎么不报导不解决呢，武汉就靠空洞的口号和感动的泪水在加油声中挺过去吗？“ 这段贴文随后被删帖，但已经被网友截图转发或转述。

武汉肺炎阴影下如何过年？

同时，受武汉肺炎疫情影响，今年中国各大城市年味变调，人潮聚集的公共场所和著名景点关闭，贺岁片亦撤档，电影院不见观众。中国抗疫之际，境内外确诊数字持续上升，娱乐与观光旅游业料损失严重。

武汉所在的湖北省已有十多个城市封闭，全省近半区域公共运输服务暂停，入夜街道冷清，不见过年气氛。估计受影响者达4000万人。

除了封城，中国国家文化和旅游部紧急通知旅游业者，暂停接待旅行团，形同锁国对外封闭。 台湾、日本、新加坡与泰国24日陆续宣布新确诊个案，多与武汉境外移入有关，各国采取措施，强化宣导与通报，避免过年外游的中国旅客成为传染者，台湾和菲律宾决定送返湖北和武汉团客。在台湾，观光局通知业者暂停出团，香港各旅行社取消新年期间预定的中国团，避免接触感染者。 日本外务省劝告日人避免进出湖北省，部分企业也停止湖北差旅。

为控制病毒对外扩散，中国官方增加疫情防控宣导，出门有风险，留在家最安全。中国疾病预防控制中心主任高福呼吁，春节尽量不要聚会，尽量居家，就是很好的防护。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅