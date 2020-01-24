新型冠状病毒肺炎蔓延到欧洲法国确诊两宗个案

法国卫生部长布辛（Agnes Buzyn）周五宣布，法国确诊两例感染武汉新型冠状病毒肺炎个案。其中一人到过武汉。法新社消息，这是欧洲首次出现确诊个案。美国将前往中国的旅游警示升到最高级别。

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法国卫生部长布辛周五在新闻发布会上表示，两名患者目前分别在波尔多和巴黎就诊。

此前，法新社援引波尔多SOS Médecins发出的消息，一名疑似感染武汉新型冠状病毒的患者正在波尔多医院接受检查。这名48岁男子曾去过疫情源头武汉市,星期三回国,目前在波尔多的医院治疗。患者最初的症状是发烧和咳嗽，到普通内科就诊。患者曾到访国中国，经荷兰返回法国。在被问及是否与武汉认识有所接触时，患者回答是肯定的。另一个患者在巴黎入院留医,暂时没有患者的详细资料。

法国卫生部预料会有更多个案出现。

卫生部表示，法国是第一个欧洲国家证实有确诊个案，相信是因为法国研发的测试能快速检测到该种病毒。

另外，美国确诊第二宗新型冠状病毒肺炎个案。美国将前往中国的旅游警示提升到最高级别，呼吁民众不要前往湖北省。

美国国务院更新前往中国的旅游警示，由原先的第二级调升至最高的第四级，警示内容是“请勿前往”。美国国务院已要求所有非必要的美国雇员及家属离开湖北。

美国第二宗确诊个案的患者是一名60多岁芝加哥女子，上月去武汉，本月13日返回芝加哥，并无任何病征，数日后感到不适求医。 目前病情已受控制。本周华盛顿州一男子去中国旅行回国后确诊感染新型冠状病毒肺炎。当局正监测22个州的63人。

此外，俄罗斯旅游监察机构建议旅行社暂停主办去中国的项目，直到当地的疫情稳定为止。

亚洲多国分别新增确诊个案。其中泰国的累积个案增至5宗，新加坡增至3宗，韩国和日本都出现第二宗确诊个案。这些国家确诊个案的患者都是来自武汉。



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