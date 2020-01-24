星洲、越南首度确诊武汉肺炎 有航空公司停飞武汉

在世界卫生组织不将新型冠状病毒感染肺炎疫情列作国际公共卫生紧急事件的情况下，武汉肺炎继续在各国蔓延。新加坡和越南首次确诊感染个案，日本确诊个案亦增至第二宗，令武汉肺炎在境外(连港澳台在内)的确诊个案增至15宗，遍及9个国家或地区。

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另外，远至南美的墨西哥和东欧的俄罗斯等地亦陆续出现疑似个案，各国为此加强戒备，日本便加强机场检疫，香港的港龙航空公司则停飞武汉。

新加坡卫生部昨(23日)晚证实，一名66岁中国籍武汉男居民确诊武汉肺炎。病者周一（20日）乘机从广州飞抵星洲，在机上汇报有喉咙痛但无发烧，翌日开始发烧咳嗽，现正接受隔离治疗，情况稳定。

越南方面，首次确诊的武汉肺炎患者是一对姓李的中国父子。据当地传媒报道，28岁的儿子到庆和省芽庄市与13日从武汉飞抵的父亲会合后到胡志明市和隆安河游玩，父亲17日起发烧，儿子三天后亦发烧，二人前(22日)天送院，据闻现已退烧。

另据外电报道，印度昨日亦有一名在沙特工作的印度护士感染冠状病毒，但未有说明是否武汉肺炎。

在日本，第二宗确诊个案患者是一名来自武汉的四十多岁游客，据厚生省说，病者抵达日本前数日已开始发烧，但入境时声称病情稳定，到前日再因为发烧而入院治疗。

除上述国家外，美国、英国、日本、泰国及南韩等国亦出现病例，相关地区的机场已加强筛检来自武汉的旅客。

香港方面，港龙宣布停飞往武汉的航班，大韩航空亦暂停每周四由仁川飞往武汉的航班，直至另行通告。至于大马亚洲航空则在本月28日前停飞所有前往武汉的航班。

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