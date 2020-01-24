武汉医院爆满 患者彻夜排长龙 医生顾不过来

武汉肺炎疫情可能失控，医院被挤爆，没有床位，医务人员忙翻天，人手急缺。有患者家属的现场照片显示，在医院门外，上百患者彻夜排长龙等待住院。医生表示顾不过来，要求救护车不要再送病人来…

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据三联周刊1月23日报道，一名武汉人的父亲感染了冠状病毒肺炎，在母亲陪同下，在汉口医院，第七医院，武昌医院之间来回奔波，各处都爆满，住不上院，尽管医生确认病情严重需要住院。

据这位武汉人讲述，捱到1月22日早上，越来越严重。我赶紧叫了出租车让他们去了汉口医院。我妈一进医院就拍了个视频给我，在发热门诊排队的人已有几百个。因为人实在太多，中途他们又打车去了另一家非定点医院，想先拍个片。片子出来，双肺全感染。

他们马上折返汉口医院。好不容易排到了，医生说我爸这个情况打针也没用，必须住院，但医院腾不出床位了，他建议去武汉市第七医院，因为那里马上开新床位。去第七医院之前，我听说武昌医院新开了500张床位，他们就先去了武昌医院。晚上七点，我妈说（武昌医院）急诊室里连医生都看不到了，所有人都在大厅等。门诊前有五六辆120急救车拉人来，有医生出来跟急救车说不能再往医院送人了，他们顾不上来了。

实在等不了，他们去第七医院碰运气。七院第二天一早才新开床位，晚上21:20左右到七院大门口，拍了视频说前面已排了40多个人，到22:00左右，她后面已经至少排了100多人，还有人陆续到来。10:40左右，医院开了一扇门，一次只让进三个人，进去的人先查血，如果严重就收，不严重的依然不能收。我爸爸折腾了一天，病了以后就几乎没吃东西，那时已经走不动路了…。

这名武汉人说，我爸自己回忆，只有一个可能接触到感染源。他做过心脏支架，每个月都要去湖北省人民医院拿药，最近一次拿药是在今年1月12日。那时大家都还没把肺炎当回事，官方公布的信息也一直是可控可防。我爸去拿药的时候没戴口罩，排队排了一个小时，他推测很有可能就是在那时感染的。

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