武汉封城日 人民大会堂歌舞升平

星期四，武汉封城首日，一年一度的“农历年大弥撒”春节电视晚会宣布取消，四十年来首次! 为防止武汉肺炎扩散，北京故宫关闭。不过，同日，离故宫不远的大会堂，照旧歌舞升平，习近平率领常委们团拜遭到恶评。

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23日，武汉发生了封城大事，全世界都感到震惊，无论如何，经过拖延、迟疑甚至被怀疑瞒报之后，当局这是想要显示阻挡武汉肺炎大规模扩散的决心。武汉封城，千百万人遭煎熬，这应是中国最重大的新闻了，但是，中共党中央机关报『人民日报』头版头条却是“中央领导同志看望老同志”，特意点出习近平为首的党中央看望了前总书记江泽民、胡锦涛等等。然后其他几条都是习近平同德国、同法国总统应邀通电话，然后是习近平访问云南，走进云南佤寨，听阿佤人民唱新歌，没有一条以武汉封城那件举世瞩目的重大事件标题的，在网上引发恶评。

有人质疑，“有什么比武汉肺炎疫情更重要的事吗？请看人民日报。平民情怀，视百姓为蝼蚁；贵族气质，变人民为跪族”。这后面的对联有一个典故，不久前党媒有一篇文章，吹捧习近平既有平民情怀兼有贵族气质。

还有网民写到：“全球主流媒体都非常关注中国新型冠状病毒疫情，做了大量报道，唯有中共党媒，故意淡化这一世界级疫情。这就是习近平、中共的‘治国理政’模式，P民的死活不是什么大事，上千万被封锁在疫区里不影响‘大局’”

早上看到了这样安排的人民日报，下午人们从电视上看到了北京人民大会堂歌舞升平，习近平率领一班人，正春节团拜呢。习近平团拜会发表讲话，高谈中华民族千百年来憧憬的小康社会即将变为现实，却没有向受难的武汉人发出一声慰问。“团拜会上，习近平等党和国家领导人同大家亲切握手，互致问候，祝福新春，文艺工作者表演了精彩的节目”有人问，“全国都一片哀嚎，还好意思莺歌燕舞？”

中国战略分析智库研究员邓聿文评论：“中央地方歌舞升平。大家好像没事一般。若说中南海举办春节团拜会是礼俗，在习讲话中加几句武汉情况，并不破坏节日气氛，且还凸显关怀民生，但没有。当然他们会辩解，节日气氛也要有。此乃典型极权政权特征，上行下效，只要上面不发话，下面明知荒唐也要做。”

这里提到的“中央地方歌舞升平”里的地方，指的就是武汉肺炎“大本营”发生的事情，就在21日，武汉肺炎肆虐实情再也遮不住的时候，在武汉，省委书记和省长出席了载歌载舞的团拜会，一个遭受新型肺炎侵袭，市民整日惶恐，引起世界不安的城市，高官们，还在按照惯性，兴高采烈吆三喝五地出席春节团拜晚会，酒宴招待，歌舞悦目，更有甚者，团拜演出的湖北省民族歌舞团一些演员为领导带病带伤为领导“完美演出”。报道称，“大家带着层层口罩，克服肺炎恐慌，男演员易汉章，长途奔波、感冒在身，候场时全身发冷，登台后火力全开；女演员们，克服感冒鼻塞、身体不适等多种困难，带病带伤完美演出。”在中国社交网络到处是咒骂的评论。武汉遭了大灾，武汉领导延迟公布灾情，闹得现在全世界都在着急，那边的头人们还有情趣歌舞升平，观赏节目，真是匪夷所思。联想到周四起，千万人被封锁着“只进不出”，武汉高官们的举止就更令人瞠目。

的确，上行下效，习近平有习近平的团拜会，那么，湖北省委书记蒋超良，湖北省长王晓东为什么不能有自己的团拜会？

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